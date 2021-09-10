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經典代表作｜Jo Malone London英國梨與小蒼蘭 推出限定版波浪紋瓶身
24 分前
經典代表作｜Jo Malone London英國梨與小蒼蘭 推出限定版波浪紋瓶身
要數Jo Malone London最受歡迎的香氣，一定有英國梨與小蒼蘭這個組合，清甜多汁的初熟梨香與盛放中的小蒼蘭清香完美交融，是品牌最標誌性經典，無論是「回頭率」還是「回購率」都十分高。品牌最近為這款花果香換上波浪紋設計的限量新裝，展現玻璃工藝，各位「英國梨」粉絲如果準備回購，記得入手珍藏！
完美平衡花果香成代表作
英國梨與小蒼蘭古龍水自2010年推出以來，便成為品牌的經典代表作，身邊香水控都有一瓶。品牌細選受英國皇室鍾愛的威廉梨，靜候梨身由青澀翠綠漸變成初熟金黃的一刻，飽滿且多汁誘人，綻放恰到好處的清甜香氣，既不青澀，亦不甜膩，還原梨子完美初熟一刻的獨特香甜。而清甜果香被小蒼蘭的優雅花香溫柔包覆其中，縈繞溫暖愉悅的舒心氣息，交織完美平衡的花果香氣，締造令人難以忘懷的永恆芬芳經典。
溝紋瓶身結合高級感與經典香氣
英國梨與小蒼蘭可說是跨性別的香氣，男女皆可使用，踏入古龍水11周年，品牌特意為這個經典花果香換上限量版，盛載於精緻剔透的工藝玻璃瓶身中，波浪紋設計簡約且清脆俐落，在不同角度折射著波光粼粼的光芒，結合高級感與經典香氣。系列同時備有居室香氛工藝蠟燭，同樣披上限定迷人新裝，而手部及身體沐浴凝膠則推出500毫升的增量版，讓粉絲一次珍藏英國梨與小蒼蘭的雋永芬芳。
工藝蠟燭 瀰漫一室美好香氣
香氛工藝蠟燭讓英倫梨香與小蒼蘭清香於生活空間流溢，滿室縈繞優雅怡人的經典香調。無論是單獨使用或糅合其他香氣，都能營造輕快舒心的氛圍，以搖曳燭光與悠揚芳香點綴裝飾家居，為日常生活注入幸福的儀式感。
增量版沐浴凝膠
手部及身體沐浴凝膠也推出限量增量版，無論是早晨淋浴還是晚間呵護，先以身體與手部沐浴凝膠潔淨肌膚，再以身體乳霜滋潤全身，沉浸於迷人香氣中。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/經典代表作｜jo-malone-london英國梨與小蒼蘭-推出限定版波浪紋瓶身-285339