美妝周記｜Rituals登陸海港城、SOFINA最強控油底霜

Rituals登陸海港城 同步推出夏日新品
美容及生活品牌Rituals Cosmetics最近在尖沙咀海港城開設第四間分店，新店達800平方公尺，店中央更設有夢幻櫻花樹，貫徹品牌的「慢活」生活態度，從微小細節中用心感受生活的美好。
新店除了提供品牌最受歡迎的The Ritual of Ayurveda、Karma、Mehr及 Jing等身體護理系列外，亦有夏季新出的The Ritual of Sakura櫻花系列，以日本歷史悠久的傳統習俗「花見」為靈感，展現活在當下的哲學。系列3款新產品現已登陸新店，包括家居香氛噴霧、身體護膚油及Rêve de Hanami香水，散發著櫻花柔和細膩的淡淡幽香，配以保濕有機米漿，讓身心靈得以淨化重生。
SOFINA Primavista推出持久控油底霜 對抗悶侷口罩
隨著戴口罩日常化，女生對妝效要求亦有所轉變，「不脫妝」、「不沾污口罩」、「口罩妝」亦成了熱門搜尋關鍵字。特別是在高溫潮濕的夏天，妝容一下子便被油脂及汗水溶化並沾污到口罩上，因此大都不願化妝，甚至棄用粉底。
SOFINA Primavista推出持久控油底霜，加入「世界初三重成分技術」，質地輕盈透薄，即使在高溫高濕度天氣或口罩的磨擦下，全面以至T-zone位置依然全日保持「零油光」、「零脫妝」及「零負擔」，清爽舒適不黏膩。除一貫的透明(Natural)色調外，持久控油底霜更首度加入提亮(Tone Up)色調，有效修正暗沉、泛黃肌膚，即使不上粉底不化妝，也能打造自然勻淨透亮肌膚。
Drunk Elephant O-Bloos 奧米加胭紅露 化妝同時嫩膚
紅粉緋緋是健康的表現，想化妝同時健膚，Drunk Elephant新出O-Bloos奧米加胭紅露，不單可以塑造由內而外自然的胭紅色彩，同時加入強化屏障的奧米加油(O就是omega奧米加的意思)，以及強效抗氧化成分，令肌膚柔軟嫩滑，同時帶來自由基防禦功效。胭紅露如水彩般輕盈透薄，使用方法簡單方便，可將少量胭紅露塗於雙頰或任何所想位置，添上溫暖自然的桃粉色彩；亦可將一至兩滴加入精華、乳霜或潤膚油，帶來全面的嫩紅膚色。