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老闆的另一面｜AK@MIRROR代言新唇膏 生粉必入同款唇色
3 小時前
老闆的另一面｜AK@MIRROR代言新唇膏 生粉必入同款唇色
化妝的目的就是令自己更好看更有自信，因此亦不應被性別定型及規限。最近日本彩妝品牌shu uemura植村秀，就找來MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)代言最新唇膏，他表示，「型」的定義有好多種，不應該被傳統侷限自己！
「老闆」AK一向予人剛烈直率的感覺，對於今次拍攝，他自言十分驚喜，驚覺自己可以有如此一面，更不時即席跳舞及扮鬼臉，寓工作於娛樂。他表示：「今次係我首次為唇妝產品代言，平時雖然因為工作關係都有化妝嘅習慣，但今次呢款唇妝產品有好多唔同嘅顏色，除咗可以俾我揾到最合適自己嘅專屬色 #RD188夜山茶外，仲見到自己剛柔並濟嘅一面，希望大家都會鍾意呢款產品，一齊發掘自己更多不同嘅面貌！」
最新的「#無色限絹感唇膏」以日本絲綢「絹 kinu」為靈感，一支帶來觸覺、嗅覺、視覺3種感官體驗，當中，最具特色的必定為其絲緞般的絲滑質感，塗上的時候猶如一層絲綢優雅地在雙唇滑過。加上以傳統摺紙藝術延伸出的立體多菱面外形及檜木的治癒香氣，帶來多方面愉悅官感。21款色調融合各種亞洲膚色，打造多端妝效變化。
植村秀合作網店：https://bit.ly/3ceuqYW
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/老闆的另一面｜akmirror代言新唇膏-生粉必入同款唇色-283502