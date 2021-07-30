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聖誕第一擊｜Hourglass節日限量系列開賣 與Gradini推素食下午茶
1 小時前
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Hourglass節日限量聖誕限量聖誕系列柔光亮顏修容粉餅盤Gradini
聖誕第一擊｜Hourglass節日限量系列開賣 與Gradini推素食下午茶
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9月還沒有完結，不過已經有美妝品牌開賣聖誕限量彩妝，講的是堅持不作動物測試的美妝品牌Hourglass，品牌上周五推出兩款節日限量的「AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤」，以招牌雲石圖案包裝，而內裡的修容粉同樣加入雲石花紋，帶來細緻自然的妝效。

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今次合作是Hourglass的首個下午茶項目。

推出清新素食下午茶

品牌最近與中環石板街酒店Gradini意大利餐廳，合作推出健康素食下午茶，今次合作更是Hourglass的首個下午茶項目，Gradini意大利餐廳的廚師團隊以其產品的純淨自然為靈感，創作一系列清新素食，包括「未來植物牛肉酥盒」、使用牛奶代替品融合意大利甜品的「雜莓豆奶奶凍」及豐富果香味的「腰果馬卡龍」。

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下午茶包括自選Hourglass意式泡沫咖啡。

以雲石紋理及亮顏色調為靈感

甜點更以節日限量的AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤(UNIVERSE 及UNIVERSE UNLOCKED)為靈感，以獨特的雲石紋理和柔光亮顏的色調為靈感，創作「迷你芝士蛋糕」、「金箔松露朱古力」及「粉紅朱古力士多啤梨」；鹹點則包括「法式牛肝菌蛋批」、「無花果配水牛芝士」、「黑松露蜜糖」及「青瓜配番茄乾、香草、忌廉芝士卷」。

下午茶以傳統的英式鬆餅和自選Hourglass意式泡沫咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡的頂級茗茶完美作結，客人亦可選擇由UNIVERSE柔光修容粉餅盤的色調啟發調配的「Infinity」無酒精雞尾酒升級下午茶體驗。餐廳同時提供兩位用的外帶下午茶。

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Hourglass Ambient Lighting Edit #Universe $670 Universe粉餅盤匯聚4款AMBIENT系列的全新色調，令肌膚呈現精緻動人的光澤。除了AMBIENT柔光極致亮顏粉餅，UNIVERSE 亦揉合4款限量色調的胭脂、古銅粉和光影粉。粉餅盤名字「UNIVERSE」及其設計構思以粉餅獨特的雲石紋理為靈感，綻放猶如星空的閃爍光芒。手工打造的粉餅採用先進的miscelare技術(意大利文，意為「混合」)，以打造獨一無二的妝容。
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Hourglass Ambient Lighting Edit #Universe Unlocked $670
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UNIVERSE UNLOCKED粉餅盤匯聚2款AMBIENT系列的熱賣色調及3款全新色調。

送逾千元禮品

惠顧下午茶的客人除可獲得價值$980的Hourglass 20分鐘節日彩妝體驗換領券，以及服務後價值$75的Veil絲滑柔紗礦物妝前乳試用裝，更可即時獲得Vanish無瑕遮瑕液試用裝。

Gradini x Hourglass下午茶

日期：2021年9月28日至11月30日

時間：每天下午3時至5時30分

價目：$298/1位

$528元/2位

(另加一服務費)

地址：香港中環皇后大道中74號中環石板街酒店大堂樓層(酒店正門位於士丹利街21號)

預訂：https://bit.ly/GradinixHG-PR10TC(網上預訂即可享下午茶9折優惠)

查詢：2308 3088或 gradini@thepottinger.com

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中環石板街酒店Gradini意大利餐廳，致力推行減少對環境造成的影響，並支持可持續發展的相同理念。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/聖誕第一擊｜hourglass節日限量系列開賣-與gradini推素食下午茶-286775
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