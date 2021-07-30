聖誕第一擊｜Hourglass節日限量系列開賣 與Gradini推素食下午茶

9月還沒有完結，不過已經有美妝品牌開賣聖誕限量彩妝，講的是堅持不作動物測試的美妝品牌Hourglass，品牌上周五推出兩款節日限量的「AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤」，以招牌雲石圖案包裝，而內裡的修容粉同樣加入雲石花紋，帶來細緻自然的妝效。
推出清新素食下午茶
品牌最近與中環石板街酒店Gradini意大利餐廳，合作推出健康素食下午茶，今次合作更是Hourglass的首個下午茶項目，Gradini意大利餐廳的廚師團隊以其產品的純淨自然為靈感，創作一系列清新素食，包括「未來植物牛肉酥盒」、使用牛奶代替品融合意大利甜品的「雜莓豆奶奶凍」及豐富果香味的「腰果馬卡龍」。
以雲石紋理及亮顏色調為靈感
甜點更以節日限量的AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤(UNIVERSE 及UNIVERSE UNLOCKED)為靈感，以獨特的雲石紋理和柔光亮顏的色調為靈感，創作「迷你芝士蛋糕」、「金箔松露朱古力」及「粉紅朱古力士多啤梨」；鹹點則包括「法式牛肝菌蛋批」、「無花果配水牛芝士」、「黑松露蜜糖」及「青瓜配番茄乾、香草、忌廉芝士卷」。
下午茶以傳統的英式鬆餅和自選Hourglass意式泡沫咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡的頂級茗茶完美作結，客人亦可選擇由UNIVERSE柔光修容粉餅盤的色調啟發調配的「Infinity」無酒精雞尾酒升級下午茶體驗。餐廳同時提供兩位用的外帶下午茶。
更多下午茶資訊：
酒店下午茶｜朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶 支持國際乳癌關注月 網上預訂可享八折
送逾千元禮品
惠顧下午茶的客人除可獲得價值$980的Hourglass 20分鐘節日彩妝體驗換領券，以及服務後價值$75的Veil絲滑柔紗礦物妝前乳試用裝，更可即時獲得Vanish無瑕遮瑕液試用裝。
Gradini x Hourglass下午茶
日期：2021年9月28日至11月30日
時間：每天下午3時至5時30分
價目：$298/1位
$528元/2位
(另加一服務費)
地址：香港中環皇后大道中74號中環石板街酒店大堂樓層(酒店正門位於士丹利街21號)
預訂：https://bit.ly/GradinixHG-PR10TC(網上預訂即可享下午茶9折優惠)
查詢：2308 3088或 gradini@thepottinger.com