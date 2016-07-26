與Jeremy@MIRROR同款首飾推介 最鍾意嘅飾物係呢樣？

人氣男團MIRROR的成員Jeremy(李駿傑)一向形象百變，經常以不同髮色示人，被形容為「獨角獸」，就連粉絲亦因而命名為Unicorn。Swarovski最近特別邀請Jeremy合作 #UnicornsssPower企劃，一向寵粉的Jeremy為Unicorn挑選了多款首飾，除了代表著粉絲愛與支持的獨角獸造型首飾，更挑選了帶有應援顏色的首飾，讓Unicorn一齊戴住「放閃」！
Swarovski Out of this World Unicorn系列，以閃爍耀眼的水晶勾勒象徵美好和希望的彩虹裝飾，配上Unicorn必備的淺紫色獨角獸裝飾，展現出繽紛的時尚風格。
對耳環情有獨鍾
Jeremy認為華麗的首飾可以令舞台效果更出眾，自己亦購入不同的手鏈和戒指款式。但若只可以選一款首飾，作為穿搭常備單品，Jeremy就對耳環最情有獨鍾，他表示簡約的款式可作日常配戴，而華麗的款式則可以在舞台表演時點綴加分。Tennis Deluxe Mixed耳環更是Jeremy最愛單品之一，耳環上鑲有不同切割形狀的水晶，襯托出Jeremy的耳廓線條，配上同系列的項鏈及以「躍動水晶」為設計靈感的Sparkling Dance項鏈，讓Jeremy在舉手投足之間展現出優雅迷人的光彩，仿如現實中的「撕漫男」。
暖男為身邊人挑選禮物
舞台下的Jeremy絕對是一位暖男，經常照顧另外11位隊友，並留意身邊人的需要，默默地守護對方。所以在挑選禮物時，會先考慮到對方的喜好，就如他親自為Unicornsss挑選信物一樣細心。在拍攝時，Jeremy大方分享自己挑選禮物給朋友的準則：「我偏好送實用性嘅飾物做禮物，例如手錶同戒指，易於日常配襯、功能實用，又可以時刻見到，只要一見到手上戒指，就好似見到我一樣。」
生日活動預告
由8月20日起至29日，凡於指定Swarovski專門店及官方網站購買Jeremy挑選的首飾，並成為Swarovski Club會員，即可參加抽獎，其中5位幸運兒更有機會與Jeremy一同，出席9月上旬的Swarovski活動，據悉該活動日期與Jeremy生日日子非常之接近，唔知各位Unicorn準備好拎假未？