茶控留意｜AMOREPACIFIC期間限定店 邊品茶邊試安瓶

各位茶控要留意了，AMOREPACIFIC最近在尖沙咀海運大廈設立「Ampoule Beyond Serum 期間限定店」，以品牌的多款安瓶配對茶茗，讓大家一邊品茶，一邊了解各款安瓶。
所謂安瓶(Ampoule)，其實是高濃度配方的精華，因濃度高、分子小，通常扮演加強修護及導入的角色，比精華更高效，提供保濕、亮白、修復及緊緻抗老等功效，可以一季用一次，或針對肌膚狀況作急救。期間限定店以品牌的奢華高雅墨綠色作布置，場內展示AMOREPACIFIC的4款王牌安瓶產品，更特設時尚的半月形酒吧枱，茶藝師會跟據最適合客人的安瓶產品，沖泡一杯與安瓶的天然成分相連的珍罕茶茗，讓大家體驗外敷內服的緻高護膚精髓，藉味覺享受，帶來新鮮體會。
1. 登記禮遇：登記出席即享煥采活膚系列體驗裝兩份及$100現金禮劵
2. 新會員禮遇：即場登記會員及首次購物即可獲贈煥采旅行3件套裝 (價值$380)
3. AMPOULE限定優惠：凡購買任何正價AMPOULE可獲贈煥采活膚體驗套裝 (價值$1980)
地點：尖沙咀海運大廈入口大堂
日期：2021年10月15至25日
預先登記網址：https://bit.ly/3oBYLtX
網上商店: https://shop.amorepacific.com.hk/
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