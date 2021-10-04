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茶控留意｜AMOREPACIFIC期間限定店 邊品茶邊試安瓶
1 小時前
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茶控留意｜AMOREPACIFIC期間限定店 邊品茶邊試安瓶
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各位茶控要留意了，AMOREPACIFIC最近在尖沙咀海運大廈設立「Ampoule Beyond Serum 期間限定店」，以品牌的多款安瓶配對茶茗，讓大家一邊品茶，一邊了解各款安瓶。

所謂安瓶(Ampoule)，其實是高濃度配方的精華，因濃度高、分子小，通常扮演加強修護及導入的角色，比精華更高效，提供保濕、亮白、修復及緊緻抗老等功效，可以一季用一次，或針對肌膚狀況作急救。期間限定店以品牌的奢華高雅墨綠色作布置，場內展示AMOREPACIFIC的4款王牌安瓶產品，更特設時尚的半月形酒吧枱，茶藝師會跟據最適合客人的安瓶產品，沖泡一杯與安瓶的天然成分相連的珍罕茶茗，讓大家體驗外敷內服的緻高護膚精髓，藉味覺享受，帶來新鮮體會。

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竹露水潤高效安瓶($1,150/ 5ml x 4瓶)配上竹葉茶，由竹子嫩葉精製而成的茶葉，以彰顯珍稀竹露的高效水潤功效。竹子茶淡淡茶香撲鼻，入口清新，質感嫩滑。
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100%純淨山茶花原液安瓶($1,300/ 30ml x 1瓶)配上市面上難得一見的山茶花花茶。芳香怡人的山茶花茶，口感順滑，醇淨甘甜，且帶有高藥用修復成分，能促進體內的新陳代謝，令人煥然醒神。
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煥采活膚高效安瓶($3,800/(7ml+0.6g) x 4瓶)配上專誠從韓國總部訂購同一莊園的雨前茶，茶味清香。由內至外真正感受100%珍罕綠茶「雨前一」高效抗氧的威力。
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尊效再生珍萃精華療程($7,500/ 15ml x 3瓶)配上特濃雨前茶，茶味更濃郁，味道醇厚，層次豐富，帶來雙倍抗氧功效，效果更加持久。

場地獨家禮遇：

1. 登記禮遇：登記出席即享煥采活膚系列體驗裝兩份及$100現金禮劵

2. 新會員禮遇：即場登記會員及首次購物即可獲贈煥采旅行3件套裝 (價值$380)

3. AMPOULE限定優惠：凡購買任何正價AMPOULE可獲贈煥采活膚體驗套裝 (價值$1980)

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登記出席即享煥采活膚系列體驗裝兩份及$100現金禮劵
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即場登記會員及首次購物即可獲贈煥采旅行3件套裝 (價值$380)
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凡購買任何正價AMPOULE可獲贈煥采活膚體驗套裝 (價值$1980)
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現場有美容顧問提供專業皮膚諮詢，讓大家在秋高氣爽的季節，感受安瓶的深層修護。

Ampoule Beyond Serum 期間限定店

地點：尖沙咀海運大廈入口大堂　　

日期：2021年10月15至25日

預先登記網址：https://bit.ly/3oBYLtX

網上商店: https://shop.amorepacific.com.hk/

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/茶控留意｜amorepacific期間限定店-邊品茶邊試安瓶-289293
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