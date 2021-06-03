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衣櫃必備｜3招T恤選擇方法 + 4款夏天必備品牌白Tee 日網民大推！
8 小時前
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衣櫃必備｜3招T恤選擇方法 + 4款夏天必備品牌白Tee 日網民大推！
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衣櫃必備｜3招T恤選擇方法 + 4款夏天必備品牌白Tee 日網民大推！

潮流雖然每一年都在變化，但是簡單的T恤卻歷久不衰，基本上每個人的衣櫃都必備。但其實選擇T恤亦有一門學問，以下就教大家3招T恤選擇方法，同場加映4款日本網民推薦的夏天必備品牌白Tee，這個夏天在平凡中穿出不平凡吧！

【T恤選擇方法】

1. 質地

T恤屬於配搭是最基本的單品，但是不同質地的T恤都有不同的作用及觀感，因此可以按需要選擇不同的T恤。T恤的質地除了可以通過手感去感覺外，最簡單的方法便是觀察衣物標籤了解其成份。最常見的T恤為棉質T恤，柔軟親膚，而且價格普遍便宜，各大型連鎖服裝店都有售。而亞麻質地的T恤則比較透氣、吸濕，因此適合夏天穿着。若喜歡柔滑、有光澤的質感的話，可以選擇真絲或天絲T恤。即使是看起來一模一樣的T恤，根據其質地，穿起來的感覺都會不同。

2. 細節

簡單的一件T恤，如果想比較耐穿的話，便需要留意T恤的細節。選擇T恤的時候，主要看三個地方，鎖邊、領口及重量。鎖邊即服裝的邊緣有沒有仔細地用線鎖住，防止毛邊問題出現，平整均勻、不會逐漸變細便是好的鎖邊。而T恤的領口太細或太窄，都會因拉扯而隨著時間容易變得鬆垮，因此建議選擇有一定厚度的領口，這樣才不會太快變得殘舊。T恤的重量更是最快捷地知道T恤質素的指標，120-140g的T恤較薄，適合夏季，但較容易變形；145-155g則屬於適合任何季節的厚度；超過160g 的T恤雖然充滿質感，但不太適合夏天，因此選擇T恤的時候最好先檢查其重量，以便因應季節選擇適合自己的T恤。

3. 尺寸

若果想將簡單的一件T恤穿得更有時尚感，最好選擇合身的尺寸，而觀察合身的方法最主要看兩個地方，除了肩線應落在肩峰位置外，胸部亦不可以有太多褶皺，這樣整體感覺看起來不會太過臃腫。不過近年流行衣長較短的chop tee，或是oversize的風格，選擇T恤的時候亦可按流行元素來決定。

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想T恤看起來更合身就要留意肩線位置。
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T恤屬大部份人家中必備的時尚單品。
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白色更是特別適合夏天穿着的顏色。

【夏天必備品牌白Tee】

1. ZARA 羅紋T恤

之前ZARA打算改變營運模式，將門市全線結業，但到現時為止香港仍然有不少門市店舖，因此要購買ZARA的T恤還算方便。日本網民推薦的這款ZARA 羅紋T恤與一般T恤的袖口不同，採用寬圓袖的設計，提升整體時尚感之餘，也不失白Tee的簡約特色。由於採用100%的棉料製作，面料亦比較薄，適合夏天穿着。不過袖口的開口比較寬敞，因此可能需要打底，以防走光。

商品編號：4424/156

價錢：HKD$99

2. H&M 無袖T恤

香港有眾多間H&M分店，屬有名的平價Fast Fashion品牌，擁有多種不同質地、尺寸、款式的白Tee，而日本網民推薦的這款無袖T恤在香港亦有售，尺寸偏大，配上無袖T恤的設計，以及上柔軟透薄的面料，既不用擔心太過貼身，也不用擔心焗促的問題，十分適合夏天穿着。不過日本網民有提到其袖口位置比較寬闊，需要小心內衣露出問題。

商品編號：0964835001

價錢：HKD$79.9

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ZARA的羅紋T恤充滿時尚感。
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袖口太大的話需要打底。

3. UNIQLO SUPIMA COTTON 圓領T恤

日本網民的推薦當然少不了日本品牌UNIQLO的產品，以簡約為主的UNIQLO，以性價比高吸引不少香港人歡迎，這一款SUPIMA COTTON 圓領T恤屬2021年的夏季新品，T 恤面料透氣，採用其獨特的SUPIMA棉料製成，柔軟親膚。而且有多種尺碼供選擇，由適合嬌小身形的XS到適合圓潤身形的XXL尺寸都一應俱全，可以按自己想要的造型選擇適合的T恤。

商品編號：433577

價錢：HKD$79

4. GU Mercerized T恤

除了UNIQLO外，另一個大受香港人歡迎的日本品牌便是GU，同樣走簡約日系風格，大部份單品都十分適合用來配搭。而日本網民推薦的這款T恤質地經過絲光處理，既有像絲般的光澤，面料也偏結實，不用太過擔心白色T恤普遍會有的透底問題。

商品編號：332516

價錢：HKD$79

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UNIQLO的白Tee有多種尺寸供選擇。
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白Tee配牛仔褲便是簡單又好看的配搭。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/衣櫃必備｜3招t恤選擇方法-4款夏天必備品牌白tee-日網民大推！-271914
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