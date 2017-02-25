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袪斑淨白抗老一支搞掂
32 分前
袪斑淨白抗老一支搞掂
經過炎夏的洗禮，肌膚受到強烈紫外線的侵襲，以及年齡增長、各種環境污染、日常不良生活及飲食習慣等侵害，令肌膚的光澤度、柔滑度和緊緻度不復如初。要解決這些惱人的肌膚問題，首先要對症下藥，先從外在修護入手。
全新推出的Sisley「活膚再生亮采精華」，特別針對色斑、膚色及從表面到深層的膚質問題，透過年度全新研發的活性成分「蘭撒萃取」(Lansium Extract)，於黑色素製造的連鎖反應開端發揮作用，幫助減少黑色素製造和色斑形成，幫助締造均勻淨白的肌膚。配方更加入礦物複合物鋅、銅及鎂，幫助改善細胞的呼吸作用，促進肌膚注氧；而另一成分銀杏萃取(Ginkgo Biloba Extract)，則有助加強血管的防禦力，還有含豐富單寧的玫瑰果萃取(Rosehip Extract)，幫助對抗醣化，減淡黯灰及暗黃的膚色，全面達至終極亮釆及復甦肌膚光澤之最終目標。
活膚再生亮采精華 $3,500/30ml
Sisley美容專櫃：金鐘太古廣場HARVEY NICHOLS 3968 2528
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/袪斑淨白抗老一支搞掂-281124