被喻為「帆布包中的愛馬仕」 一澤信三郎帆布開全球官方網店

今年依然無得飛，相信大家都非常想念日本，其實想買手信不應受地域限制！有「帆布包中的愛馬仕」的京都國寶級帆布製品「一澤信三郎帆布」，最近就宣布推出全球官方網店，讓熱愛京都及該品牌的fans，都可以在不同地方買到一澤信三郎的作品！
作為京都名物、前身為「一澤帆布」的「一澤信三郎帆布」，以素樸簡約設計見稱，亦是京都必買手信。雖是百年老店，卻一直深受年輕人喜愛，其厚實、乾爽、柔韌的觸感，泛著帆布特有的香甜氣味，以繽紛色彩的帆布打造出各種款式，產品更會因時間流逝及使用程度，演化出不同同色澤及韻味，布包亦使用天然的物料製成，包含著對大自然的敬重，非常適合長時間及每天使用。
「一澤信三郎帆布」亦以品牌獨有調色，對純天然棉質、亞麻質帆布染色，並自定縫線和金屬配件，剪裁和縫製都是手工完成，至今仍使用有80多年歷史的Singer縫紉機。而每位職人都必先由學徒做起，並完成至少7至8年學習，負責裁剪帆布及安裝金屬配件等；專注縫紉的資深職人亦與一名學徒配對，成為二人小隊，共同完成各種產品。
「一澤信三郎帆布」經典袋款：
「一澤信三郎帆布」全球官方網店：https://ichizawa-kyoto.com/
MCM重塑經典
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