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貓奴必入｜PAUL & JOE 貓咪聖誕系列+曼秀雷敦肉球潤唇膏
51 分前
貓奴必入｜PAUL & JOE 貓咪聖誕系列+曼秀雷敦肉球潤唇膏
臨近聖誕，PAUL & JOE再度推出以貓咪為主角的限量化妝品及倒數月曆，曼秀雷敦亦為品牌經典的薄荷潤唇膏，換上貓爪肉球包裝 ，可愛度爆燈絕對令貓奴立即投降！
PAUL & JOE 2021 聖誕系列
倒數日曆畫有兩隻戴著聖誕帽的貓咪，就是設計師Sophie的愛貓Gypsy和Nounette，內藏24款產品：第1天到第12天的化妝品，呼應迎接聖誕節前，布置家居的悠閒氣氛；第13至24天的小格子，則藏著適合盛裝派對的產品，打造夢幻又華麗妝容。當然也少不了護膚和身體護理產品及配件，包括粉藍色的貓咪印花手帕、化妝袋及貓咪髮夾。
超萌單眼貓咪唇膏
品牌同時在12月1日推出限量版貓咪保濕修護唇膏及限量版貓咪瑰麗唇膏，眨著眼的調皮「聖誕貓咪」，並戴著聖誕帽，充滿節日氣氛。保濕修護唇膏配方蘊含膠原蛋白及保濕的橙花蜜和植物油，順滑易塗，用後在唇上形成鎖水、舒緩的保護屏障，防止雙唇乾燥。瑰麗唇膏換上精緻的聖誕瑰紅，色彩華麗又柔和。
貓咪果漾唇膏 (兩支裝筒連芯)
SOGO Thankful Weeks明日就開始，這set果漾唇膏將於銅鑼灣SOGO Thankful Weeks Part 1率先獨家開售。外層透明的護唇霜，蘊含天然植物油，防止因乾燥或口罩焗促引起的唇部乾裂或破損，同時確保有色唇膏貼服不脫妝；內芯的有色唇膏帶有淡淡色彩，添上自然紅潤感。
曼秀雷敦 貓爪限定版薄荷潤唇膏
在日本有「國民潤唇膏」之稱的曼秀雷敦，最近推出「貓爪限定版薄荷潤唇膏」，潤唇膏將白色潤唇膏蓋改為超療癒的肉球設計，令人想起「主子」的可愛粉紅色肉球，潤唇膏的管身也由經典墨綠色變成橙色迷彩圖案，搶眼又可愛。
潤唇膏配方蘊含薄荷精華，帶有清涼舒適的薄荷感，且具有SPF15防曬保護及多種滋潤修護功效，可舒緩因乾燥及寒冷天氣引致的唇部乾癢爆裂及不適，保持唇部高度保濕，水潤舒適。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/貓奴必入｜paul-joe-貓咪聖誕系列曼秀雷敦肉球潤唇膏-290227