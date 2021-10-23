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貓奴必入｜PAUL & JOE 貓咪聖誕系列+曼秀雷敦肉球潤唇膏
51 分前
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PAULandJOE曼秀雷敦倒數日曆2021聖誕肉球潤唇膏
貓奴必入｜PAUL & JOE 貓咪聖誕系列+曼秀雷敦肉球潤唇膏
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貓奴必入｜PAUL & JOE 貓咪聖誕系列+曼秀雷敦肉球潤唇膏

臨近聖誕，PAUL & JOE再度推出以貓咪為主角的限量化妝品及倒數月曆，曼秀雷敦亦為品牌經典的薄荷潤唇膏，換上貓爪肉球包裝 ，可愛度爆燈絕對令貓奴立即投降！

PAUL & JOE 2021 聖誕系列

倒數日曆畫有兩隻戴著聖誕帽的貓咪，就是設計師Sophie的愛貓Gypsy和Nounette，內藏24款產品：第1天到第12天的化妝品，呼應迎接聖誕節前，布置家居的悠閒氣氛；第13至24天的小格子，則藏著適合盛裝派對的產品，打造夢幻又華麗妝容。當然也少不了護膚和身體護理產品及配件，包括粉藍色的貓咪印花手帕、化妝袋及貓咪髮夾。

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PAUL & JOE 2021 聖誕系列倒數日曆 $950

超萌單眼貓咪唇膏

品牌同時在12月1日推出限量版貓咪保濕修護唇膏及限量版貓咪瑰麗唇膏，眨著眼的調皮「聖誕貓咪」，並戴著聖誕帽，充滿節日氣氛。保濕修護唇膏配方蘊含膠原蛋白及保濕的橙花蜜和植物油，順滑易塗，用後在唇上形成鎖水、舒緩的保護屏障，防止雙唇乾燥。瑰麗唇膏換上精緻的聖誕瑰紅，色彩華麗又柔和。

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限量版貓咪保濕修護唇膏瀰漫著放鬆的乳香香味，而乳香正是聖經記載東方三博士送給新生耶穌基督的禮物之一。$250
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唇膏散發無花果甜美、濃郁、柔和的香味，無花果是法國人常用來配搭聖誕菜餚的配料。$250
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橄欖柔嫩護手乳霜(冬日乳香及無花果香) 各$120/40g 質感水漾輕盈，配方蘊含防水矽油，能在肌膚上形成一層鎖水屏障，確保濕水後雙手仍然得到充足保護，持久保持舒適，並散發著充滿純淨的乳香氣息。無花果香款散質感則較豐凝濃郁，卻又能迅速被肌膚吸收，形成鎖水屏障，令肌膚豐盈柔軟，亦能令雙手有彈性、緊緻及柔軟。

貓咪果漾唇膏 (兩支裝筒連芯)

SOGO Thankful Weeks明日就開始，這set果漾唇膏將於銅鑼灣SOGO Thankful Weeks Part 1率先獨家開售。外層透明的護唇霜，蘊含天然植物油，防止因乾燥或口罩焗促引起的唇部乾裂或破損，同時確保有色唇膏貼服不脫妝；內芯的有色唇膏帶有淡淡色彩，添上自然紅潤感。

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貓咪果漾唇膏 (兩支裝筒連芯) $364 (價值$520)
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貓咪瑰麗妝容組合 $360 (價值$720) 組合以愛和浪漫為靈感，套裝中的限量多用途彩妝粉盒，少女風色調為臉頰及雙眼添上色彩，營造有助增強桃花運的浪漫彩妝。典雅瑰麗唇膏的閃亮色調透現天然唇色。套裝更附送可愛的小貓的化妝袋。

曼秀雷敦 貓爪限定版薄荷潤唇膏

在日本有「國民潤唇膏」之稱的曼秀雷敦，最近推出「貓爪限定版薄荷潤唇膏」，潤唇膏將白色潤唇膏蓋改為超療癒的肉球設計，令人想起「主子」的可愛粉紅色肉球，潤唇膏的管身也由經典墨綠色變成橙色迷彩圖案，搶眼又可愛。

潤唇膏配方蘊含薄荷精華，帶有清涼舒適的薄荷感，且具有SPF15防曬保護及多種滋潤修護功效，可舒緩因乾燥及寒冷天氣引致的唇部乾癢爆裂及不適，保持唇部高度保濕，水潤舒適。

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潤唇膏配方蘊含薄荷精華，帶有清涼舒適的薄荷感。
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仲有木村光希代言。
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貓爪限定版薄荷潤唇膏 $35.9/3.5g
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/貓奴必入｜paul-joe-貓咪聖誕系列曼秀雷敦肉球潤唇膏-290227
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PAULandJOE曼秀雷敦倒數日曆2021聖誕肉球潤唇膏

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