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貴婦級抗衰老推介
4 小時前
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貴婦級抗衰老AugustinusBaderReVivePOLA面膜精華
貴婦級抗衰老推介

抗衰老是女生的終身事業，趁著消費券出爐，不妨考慮入手這些貴婦級數的產品，完美地回復年輕幼嫩肌膚。
 

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Augustinus Bader 輕潤賦能生機精華乳霜 $675/15ml、$1,350/30ml、$2,100/50ml
這個來自德國的品牌只成立了3年，但配方來自研究30多年的細胞再生項目，已經獲得多個美容權威獎項。王牌的精華乳霜，令遭受刺激的失衡肌膚重返健康平穩，令肌膚更穩定水潤、緊緻飽滿及細嫩亮澤。

■連卡佛 2562 2105

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RéVive Moisturizing Renewal Hydrogel Targeted 4D Hydration Serum $2,300/30ml
觸感清新的啫喱精華素，結合4種透明質酸及生物再生蛋白，高效配方以保濕油珠研製，針對肌膚多個層面，有助補水儲水，增加飽滿度，淡化細紋和皺紋。

■JOYCE Beauty 2869 5816

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POLA B.A 亮澤深層清潔面膜 $990/120g
一般清潔面膜是去角質，不過這款面膜加入專注於肌膚抗糖化作用的YAC精華和魚腥草精華，可深層清走糖化及暗沉的角質層，而且只要敷數分鐘，還原瑩亮通透的緊緻感。

■POLA 2368 0019

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/貴婦級抗衰老推介-280257
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