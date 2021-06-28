賴在家也能養出好肌膚！4款家用療程+面膜推薦

每天都要化妝，但同時又要戴口罩，容易令肌膚變得暗啞無光，趁著有一日假期，不如好好賴在家，看看書、拉拉筋，順便照顧一下面部肌膚，改善肌膚問題，今次介紹的不只面膜，更有家用修護療程或近年興起的膠原貼，讓你輕鬆在家都可以養出自體發光肌！
GLYCEL 瑞士冰川活效修護面膜
修護面膜由分子極細的瑞士雪山豐富礦物、微量元素及極具滲透力的冰川水，以黃金比例調配而成，以瑞士「生命之水」冰川水，引導修護成分至肌膚底層，為細胞深層注水補濕，同時排毒淨白、細緻毛孔。
潔面後，將Step 1「粉末」和Step 2「精華」混合，均勻攪拌至糊狀，然後塗於 面上，避開眼睛、眉毛及嘴巴，待15至20分鐘面膜凝固後，由下而上撕掉，並用爽膚水輕抹殘留的面膜，無需潔面，再搽上合適的精華及面霜。
Sarah Chapman Meso-Melt Infusion System $1,450
結合高效護膚和無痛微針技術，在家可以做到美容療程。可自行溶解的微針頭以Platinum Matrix、三重胜肽及不同重量的透明質酸為後盾，有效增加膠原蛋白製造，減淡細紋和皺紋，令肌膚飽滿。同時令黑眼圈和眼周浮腫變小，疤痕和色素不均漸漸褪色，提升明亮度。
使用時，將綴以微針頭的滑輪於臉部、頸部和鎖骨位置來回滑動，維持10分鐘。將安瓿瓶內的成份塗上肌膚， 待10 秒後，繼續滑動以激活微針。當滑輪上的所有微針全面溶解後，療程便大功告成。每星期進行一次，適宜在晚上使用，以21天為一個周期。
ActivLayr 5秒納米膠原貼
本地天然生活品牌 everybody LABO，最近引入韓國ActivLayr 5秒納米膠原貼，以紐西蘭專利電紡納米纖維技術，將活性深海膠原蛋白編織成納米纖維，膠原貼蘊含99.86%高濃度深海膠原蛋白，為肌底真皮層注入大量膠原蛋白，帶來即時緊緻提拉感，減淡抬頭紋、法令紋、頸紋，同時保濕。
使用前，以everybody LABO膠原彈肌水($198/100ml)噴濕全臉，之後貼上膠原貼，再用膠原彈肌水噴灑全臉，令膠原貼迅速被溶解吸收。
FILORGA 夏日限定皇牌面膜套裝
套裝包括多款面膜，當中更包括兩瓶被喻為「十全大補面膜」的柔滑亮澤面膜，內含維他命 A 、 C 、 E ，全面保濕滋潤、提升肌膚亮度，收細毛孔、改善暗啞膚色及高效抗氧化。另外亦有提拉緊緻塑顏日霜，滋養肌膚並帶來光澤和飽滿效果。
柔滑亮澤面膜套裝 $714 (價值$1,804)：
- 柔滑亮澤面膜 50ml x 2
- 提拉緊緻塑顏日霜 30ml
- 淨透煥采黑面膜 15ml x 2
- 新肌賦活睡眠面膜 7ml x 3
- 粉顏注氧光感面膜 7ml x 2
- 精美面膜掃