贈品貴過tea｜9月美妝打卡下午茶 送逾千元體驗裝

下星期便是中秋節，除了與家人「人月兩團圓」之外，也不要忘記與閏蜜相約見面聚首，今次介紹的3個下午茶，不單非常IGable，而且更會送出奢華體驗裝，其中SHISEIDO的禮品價值更逾$1,230，絕對是物超所值！
9月打卡美妝下午茶1：香港文華東方酒店 x SHISEIDO
香港文華東方酒店與護膚品牌SHISEIDO合作，即日起至30日推出「晶鑽極光傳奇下午茶」，映現日本備受推崇的傳統茶道。適逢品牌推出全新極光精華再生限定組合，享用下午茶的賓客更可獲贈價值$950的護膚體驗套裝。
SHISEIDO Future Solution傳奇再生極光系列，蘊含源自於日本高野山深山的再生植物延命草，以及孕育自日本的珍罕綠蠶絲精華，為肌膚傾注大自然修護力量，牽出肌膚再生潛能。系列中的星級產品「Future Solution 極光精華」，賦予肌膚再生力量，從肌底深處提升肌膚質素，重煥年輕。
為慶祝是次合作，酒店糕點行政總廚Christophe Sapy特意加入珍稀的延命草，炮製出延命草70%黑朱古力蛋糕。客人可根據喜好挑選兩款甜點，包括1963文華芝士餅、黑芝麻柚子撻和抹茶開心果青檸馬德蓮蛋糕。
為添加日式元素，甜點更包括雲呢拿綠茶布甸，加入富含抗氧化物的抹茶粉作點綴，以及令人垂涎的紫蘇葉紅豆麻糬。鹹點方面有一系列誘人美味的三文治及酥餅，包括忌廉芝士煙三文魚芥末醬裸麥三文治和龍蝦柚子飛魚籽三文治等。壓軸配上文華東方馳名玫瑰花果醬及牛油忌廉的新鮮焗製鬆餅，為日式之旅完美作結。
推廣期間，每位享用下午茶的賓客將可獲贈價值$280的Future Solution晶鑽奢寵系列體驗裝及換領卡，憑換領卡可於指定SHISEIDO專門店、專櫃或Beauty Zone 免費換領價值$950的Future Solution永恆美肌基本修護組合。客人憑換領卡於店內購買任何Future Solution產品，可額外獲贈價值$390的Future Solution晶鑽塑顏緊緻再生精華體驗裝，9月期間內購物更可享雙倍積分。
「晶鑽極光傳奇下午茶」
地點：快船廊及Café Causette
定價：$736/兩位，賓客可額外每位$180享用酩悅Brut Impérial NV或 Brut Rosé Impérial NV香檳。
時間：
快船廊：
周一至周五 下午2時30分至6時
周六及公眾假期 下午2時至4時及下午4時15分至6時
週日 下午3時30分至6時
Café Causette：
每日下午3時至6時
9月打卡美妝下午茶2：九龍香格里拉 x su:m37˚
九龍香格里拉於9月至10月期間，聯乘韓國自然發酵護膚品牌su:m37˚，在大堂酒廊推出「鎏金美肌下午茶」。以發酵食材製作的下午茶兼容視覺及味覺享受，展現su:m37˚的韓式護膚哲學。
Clean Beauty品牌su:m37˚貫徹採用天然、溫和的成分，以大自然及自然發酵的修護力量喚醒肌膚的原生力。這套護膚理念正正蘊藏於王牌產品鎏金溯茫煥活精華中，同時啟發九龍香格里拉的烹飪團隊，創作出能滋養初秋的下午茶。廚師們用上蕎麥薄餅、酸種麵包、芝士和法式忌廉乳酪等經發酵程序製作的食品，配搭純素朱古力、血橙、肉桂和牛油果醬等流行食材，設計出多款健康且味道層次豐富的茶點。
除了安置在金色鮮花鳥籠內的8款精緻時令鹹甜點，下午茶套餐還包括自家烘焙英式鬆餅、新鮮時令水果碟及香格里拉招牌茶品或精選咖啡。賓客亦可以額外每杯$88加享法國凱歌皇牌香檳，為寫意的午後時光乾杯。
客人更可獲贈每人一份價值$1,075的su:m37˚鎏金溯茫護膚套裝，內含多款袖珍版護膚產品及優惠換領券：
•鎏金溯茫重生爽膚水(25ml)
•鎏金溯茫重生乳液(25ml)
•鎏金溯茫極緻修護精華(7ml)
•鎏金溯茫重生面霜(7ml)
•鎏金溯茫重生眼霜(4ml)
•鎏金溯茫煥活精華(7ml)
「鎏金美肌下午茶」
日期：2021年9月1日至10月31日
時間：每日下午3時至6時
價格：$608/兩位(另加一服務費)
9月打卡美妝下午茶3：皇家太平洋酒店 x dermalogica
皇家太平洋酒店的堤岸酒吧及餐廳以新派澳洲菜及美景聞名，餐廳首度聯乘美國醫學護膚品牌dermalogica，打造以全新皇牌產品—智能全效修護精華為靈感的「秋日亮肌下午茶」。
dermalogica全新皇牌產品——智能全效修護精華，蘊含緊緻、亮白、補濕及舒緩4種活性成分，並分別以紅、黃、藍、紫4種顏色為主調。酒店的糕餅主廚以4種活性成分的主調顏色作為靈感，巧製一系列色彩絢爛且健康的美點。
甜點包括甘香細緻的抹茶芝士餅、加入澳洲無添加蜂蜜的蝶豆花乳酪，還有風味獨特、清新不膩的櫻桃酒車厘子慕絲餅，演繹精華中的日本山茱萸櫻桃元素。鹹點方面，主廚誠意推介炸阿拉斯加蟹餅配藍莓莎莎，蟹餅炸至金黃香脆，味道濃郁，入口嚐到絲絲鮮甜蟹肉，配上藍莓莎莎更清新開胃，教人回味無窮；火炙日本帶子芒果三文治採用鮮嫩甘甜的日本帶子，經火炙後更添鮮味，加上芒果肉味道酸甜清爽，一口咬下多層次的美味。
下午茶當然少不了英式鬆餅，經典牛油鬆餅及英式燕麥鬆餅由糕餅師每天自家焗製，燕麥鬆餅更揉合產品的小麥成分，在熱烘烘的鬆餅上抹上一層忌廉及果醬，微微熔化的忌廉與甜蜜果醬完美交織。每份下午茶可選香芒菠蘿梳打或西柚檸檬梳打兩杯，清爽怡人，亦可選擇温暖馥郁的花茶。
推廣期內惠顧「秋日亮肌下午茶」，每兩位可獲贈dermalogica智能護膚禮品套裝(價值$506)，內含全新智能全效修護精華、強效多種維他命再生面膜、微型美白酵素粉末、$100產品現金券。
秋日亮肌下午茶
日期：9月8日至10月31日 (星期一至日)
價錢：$498/2位用
時間：下午3 時至5 時30 分
網上訂座：https://bit.ly/pierside-afternoon-tea-reservations
(於最少一日前網上預訂並繳付全費尊享高達8折優惠)