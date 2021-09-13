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轉季敏感｜皮膚又紅又痕？ 5個方法急救敏感肌
3 小時前
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轉季敏感｜皮膚又紅又痕？ 5個方法急救敏感肌
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轉季敏感｜皮膚又紅又痕？ 5個方法急救敏感肌

下星期就是秋分，日夜溫差大加上乾燥，皮膚難以適應飄忽的天氣，加上經常被口罩磨擦，容易出現敏感，變得又紅又痕，今次介紹5個方法，以不同方法著手急救敏感肌，讓大家安然地度過這個敏感季節！

急救敏感肌方法1：避免用熱水洗臉及過度磨砂

平日洗面應該以室溫溫度的水來洗面，水溫太熱會沖走保護皮膚的脂質，是皮膚敏感時的大忌，過度清潔會刺激面部的油脂分泌，如果磨擦粒子太大加上大力地打圈按摩，更會令敏感情況加劇。

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急救敏感肌方法2：勤換床單被鋪

床單被鋪是塵蟎聚居的溫床，養成每星期換床單枕套的習慣，並定期將枕頭和被鋪在太陽下晾曬，又或者使用防蟎吸塵機，減少塵蟎滋生，減少敏感情況發生。使用吸塵機吸床褥時，宜配上沒有在地面用過的小型家具吸頭，會吸得較仔細和衞生。

急救敏感肌方法3：舒緩精神壓力

城市人生活壓力大，休息時間不足是基本盤，如果遇上情緒波動或精神緊張，更會令荷爾蒙產生變化，削弱皮膚的抵抗力。因此平日應盡量放鬆心情，找方法舒緩精神壓力，多做讓自己開心的事，例如運動、浸浴、睡覺來舒緩壓力。

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皮膚敏感期間，記得要勤力換床單。(陳欣妍IG：shirleyelephant)

急救敏感肌方法4：盡量戒海鮮及酒

當身體免疫系統活躍，如過敏、病菌入侵或壓力過大，免疫系統便會釋出「組織胺」。貝殼類海產、吞拿魚、加工食物(如風乾火腿、泡菜及臘味)、葡萄酒及啤酒亦含有大量組織胺，當我們從食物中攝取過量的組織胺，身體來不及代謝，便會出現皮膚痕癢、風癱，甚至眼部及嘴部腫脹等症狀，如果本身有皮膚敏感，再進食這些食物時，就會加劇敏感症狀，所以應盡量戒口。

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海鮮及酒含有「組織胺」，想避免皮膚敏感就要忍口啦！(李文潔Liz IG：limankit)

急救敏感肌方法5：使用溫和補濕護膚品

肌膚處於敏感狀態時，應選擇低敏性和親膚的護膚品，例如含有溫和補濕成分的產品，同時應避免使用酒精及香料成分的護膚品。但要注意的是，皮膚敏感期不要把各類抗敏和補濕護膚品疊加使用，多種成分被肌膚同時吸收時，或會加重對皮膚的刺激，護膚步驟愈簡單愈好。

溫和補濕護膚品推介：

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Physiogel 抗敏紓緩面膜 $199/5pcs 面膜蘊含脂質及PEA，可以迅速紓緩乾燥肌膚，可強化及修復肌膚天然鎖水屏障，減退肌膚敏弱情況，紓緩由乾燥引起的泛紅問題，溫和低敏成分通過皮膚測試，非常適合乾燥、敏感及泛紅肌膚。
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KIEHL’S 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 $390/100ml 升級版配方蘊含多50%蘆薈精華及人手採摘的金盞花瓣，水凝霜狀質感，發揮鎮靜紓緩、清涼保濕功效，特別針對泛紅、狀態不穩的肌膚，加速修護、補水及紓緩，用後肌膚變得更細緻，感覺紓緩，透出水亮光澤。亦可用作妝前急救及曬後紓緩之用，用法多樣。
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Caudalie 葡萄籽保濕修復面膜 $240/75ml 天然急救修復面膜，為缺水乾敏肌急救深層滋潤、舒緩消炎修復、抗氧化和平衡肌膚微生態，更可當作眼膜使用，有助撫平眼周乾紋，亦可用作睡眠面膜，將保濕修復發揮到極緻，適合講求效率的都市人。
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iBrea 碳素水清涼保濕修復霜 $159/30ml 加入專利的Grap.6es技術，集中深層滋養肌膚、修復受損細胞，強化細胞壁，恢復28天正常代謝周期，令肌膚恢復健康狀態。另加入天然原料角鯊烷Squalive與6種天然植物精華，針對皮膚傷口，具有消炎癒合修復細胞代謝功能。在需要修復的部位重點塗抹，修復效果更强，更快告別瘙癢紅腫。
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Cetaphil 強護保濕霜 $389.9/473ml 保濕霜可每天使用於臉部及全身，加入特效保濕成分ERC5，長效保濕，加上無藥性、不含香料、不刺激及油膩、不阻塞毛孔及引起粉刺，特別適合乾燥、非常乾燥及敏感肌膚、嬰兒及任何年齡人士使用。
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Y's Recipes 升級版萬用SOS Gel $428 韓國醫療級「SOS Gel」是當地醫美醫院及診所專用的基礎配方，廠方特別與Expert by Y’s Recipes推出升級版萬用SOS Gel，鎮靜及修復乾燥泛紅痕癢等受損肌膚；同時改善油脂分泌旺盛，針對減少和預防暗粒暗瘡。為敏感、極度缺水、脫皮，或進行高能量醫美後的皮膚注入水分，紓緩炎症，迅速降紅鎮靜。(銷售點：Y's Recipes)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/轉季敏感｜皮膚又紅又痕？-5個方法急救敏感肌-284770
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