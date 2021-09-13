轉季敏感｜皮膚又紅又痕？ 5個方法急救敏感肌

下星期就是秋分，日夜溫差大加上乾燥，皮膚難以適應飄忽的天氣，加上經常被口罩磨擦，容易出現敏感，變得又紅又痕，今次介紹5個方法，以不同方法著手急救敏感肌，讓大家安然地度過這個敏感季節！
平日洗面應該以室溫溫度的水來洗面，水溫太熱會沖走保護皮膚的脂質，是皮膚敏感時的大忌，過度清潔會刺激面部的油脂分泌，如果磨擦粒子太大加上大力地打圈按摩，更會令敏感情況加劇。
床單被鋪是塵蟎聚居的溫床，養成每星期換床單枕套的習慣，並定期將枕頭和被鋪在太陽下晾曬，又或者使用防蟎吸塵機，減少塵蟎滋生，減少敏感情況發生。使用吸塵機吸床褥時，宜配上沒有在地面用過的小型家具吸頭，會吸得較仔細和衞生。
城市人生活壓力大，休息時間不足是基本盤，如果遇上情緒波動或精神緊張，更會令荷爾蒙產生變化，削弱皮膚的抵抗力。因此平日應盡量放鬆心情，找方法舒緩精神壓力，多做讓自己開心的事，例如運動、浸浴、睡覺來舒緩壓力。
當身體免疫系統活躍，如過敏、病菌入侵或壓力過大，免疫系統便會釋出「組織胺」。貝殼類海產、吞拿魚、加工食物(如風乾火腿、泡菜及臘味)、葡萄酒及啤酒亦含有大量組織胺，當我們從食物中攝取過量的組織胺，身體來不及代謝，便會出現皮膚痕癢、風癱，甚至眼部及嘴部腫脹等症狀，如果本身有皮膚敏感，再進食這些食物時，就會加劇敏感症狀，所以應盡量戒口。
肌膚處於敏感狀態時，應選擇低敏性和親膚的護膚品，例如含有溫和補濕成分的產品，同時應避免使用酒精及香料成分的護膚品。但要注意的是，皮膚敏感期不要把各類抗敏和補濕護膚品疊加使用，多種成分被肌膚同時吸收時，或會加重對皮膚的刺激，護膚步驟愈簡單愈好。
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