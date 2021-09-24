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轉季身體護理
28 分前
轉季身體護理
踏入轉季時節，身體皮膚容易痕癢乾燥、指甲邊也多了倒刺，頭髮也有毛躁及開叉的跡象。如果你都有以上問題，不妨趁洗澡後塗上潤膚霜，也不要忘記在辦公室枱頭放支護手霜，每次洗手後都要勤力護手！文：Abby
Penhaligon’s 護手霜 各$330
品牌為Luna、Quercus及The Favourite 3款經典香氣推出護手霜，護手霜含有重要成分和營養，滋潤乾燥的雙手，同時緩解痕癢和炎症，回復彈性，為雙手減齡。
Penhaligon’s 2111 4174
iBrea
Skin Relief碳素水長效修復保濕身體乳 $269/250ml
來自韓國的護理品牌iBrea，主打Grap.6es技術，有效促進肌膚吸收，消炎抗炎，並通過德國皮膚敏感測試。身體乳有效幫助肌膚恢復28天正常代謝周期，快速修復受損細胞。高效保濕，止癢同時鎮靜。iBrea 3111 0275
HABA
鯊烯美肌清油 $300/30ml
王牌高純度鯊烯與人體自然皮脂極相近，可用於面部、頭髮及指甲，或者混合一至兩滴到護手霜，達至滋潤功效。同時能在肌膚形成鎖水薄膜，平滑粗糙肌理，更具高抗氧化功效，改善暗沉膚色。HABA 2831 3939
Fenty Skin
BUTTA DROP身體潤膚霜 $335
配方添加熱帶精油、黃油和多種精華萃取物，質地清爽而毫不黏膩，散發著清新淡香，滋潤而輕透，能為肌膚迅速補充水分同時營造全面透薄感，令皮膚光滑柔軟。Sephora 3168 4088
Canvas
金銀花亮澤平衡洗髮水及護髮素 各$265/200ml
日常造型、染燙及季節轉變等，都會令頭皮受壓，出現乾旱毛躁、褪色枯黃、頭皮出油、髮尾分叉和斷裂等問題。系列加入金銀花潔淨除油及抗菌的功效，同時溫和去頭皮及髮絲多餘油脂污垢，達到潔淨抗菌功效，深層滋養乾燥髮質。
Canvas 2506 3339
The Body Shop
牛油果身體潤膚霜 $199/200ml
牛油果除了營養豐富，更是肌膚天然的抗氧化劑。潤膚霜蘊含來自秘魯的社群公平貿易巴西果仁油，有效修護肌膚及鎖緊水分，增強肌膚防禦力。質地豐潤，適合乾性肌膚，同時散發清新花香飄逸及濃郁奶油香氣。The Body Shop 2380 7134
轉季身體護理
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/轉季身體護理-287864