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連卡佛COLD CULTURE 秋冬精明換季
3 小時前
連卡佛COLD CULTURE 秋冬精明換季
匯聚世界名牌百貨的連卡佛，在2021秋冬季節以COLD CULTURE做時尚藍本，集合多個精品牌子，利用休閒舒適的外套、型格實用的靴子與簡約百搭的手袋等單品，伴你走過2021秋冬。
奪目長褸
充滿個性的長褸，向來是時尚女性營造剛柔並重的知性造型之選。由鮮黃色的Prada燈籠袖大褸到Balenciaga的不對稱剪裁風衣，甚至Acne Studios、Loewe及Sacai亦將傳統大褸，重新演繹為立體誇張的線條。
THE CROPPED LOOK
由春夏到入秋皆見的短版剪裁，可以拉長下半身視線，適合小個子的女生。別樹一格的短身外套如Balmain、Dion Lee及Helmut Lang，可以禦寒也不失穿搭風格；亦有柔軟舒適的短版上衣配襯輕巧外套，包括Celine、Jacquemus、Khaite和Sacai中的羊毛、粗花呢和尼龍羽絨外套，集時尚美學和保暖功能於一身。
長短靴
女生對於鞋子有種情意結，不論粗跟短靴、實用的高筒款或是過膝長靴，都是秋冬鞋櫃的必備單品。
出席飲宴或重要場合，不少得百搭易襯的優雅黑色皮革長靴；而持續大熱的厚底高筒靴，在寒冬或下雨的日子，也可輕鬆打造出個人風格。
簡約百搭的單肩袋
一件瀟灑有個性的大褸，配搭一對型格的長靴，必須要襯個fashionable的手袋。強調以舒適配搭為首的全天候手袋，易於上膊的短肩和半圓hobo袋適合多種場合使用，款式愈見多元化，方便時尚一族靈活打造不同的trendy looks。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/連卡佛cold-culture-秋冬精明換季-287254