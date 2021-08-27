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連卡佛COLD CULTURE 秋冬精明換季
3 小時前
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連卡佛COLD CULTURE 秋冬精明換季
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匯聚世界名牌百貨的連卡佛，在2021秋冬季節以COLD CULTURE做時尚藍本，集合多個精品牌子，利用休閒舒適的外套、型格實用的靴子與簡約百搭的手袋等單品，伴你走過2021秋冬。

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Balenciaga不對稱剪裁大褸($25,500)。
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Prada燈籠袖燈芯絨大褸($31,900)。

奪目長褸
充滿個性的長褸，向來是時尚女性營造剛柔並重的知性造型之選。由鮮黃色的Prada燈籠袖大褸到Balenciaga的不對稱剪裁風衣，甚至Acne Studios、Loewe及Sacai亦將傳統大褸，重新演繹為立體誇張的線條。

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Jacquemus羊毛羊皮短款外套($24,700)。

THE CROPPED LOOK
由春夏到入秋皆見的短版剪裁，可以拉長下半身視線，適合小個子的女生。別樹一格的短身外套如Balmain、Dion Lee及Helmut Lang，可以禦寒也不失穿搭風格；亦有柔軟舒適的短版上衣配襯輕巧外套，包括Celine、Jacquemus、Khaite和Sacai中的羊毛、粗花呢和尼龍羽絨外套，集時尚美學和保暖功能於一身。

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Pierre Hardy綁帶厚底軍靴($8,355)。
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Both厚底拉鏈真皮短靴($4,100)。
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Alexander Wang厚底真皮靴Chelsea Boots ($6,300)。
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3.1 PHILIP LIM厚底Chelsea Boots ($5,190)。

長短靴
女生對於鞋子有種情意結，不論粗跟短靴、實用的高筒款或是過膝長靴，都是秋冬鞋櫃的必備單品。
出席飲宴或重要場合，不少得百搭易襯的優雅黑色皮革長靴；而持續大熱的厚底高筒靴，在寒冬或下雨的日子，也可輕鬆打造出個人風格。
 

簡約百搭的單肩袋
一件瀟灑有個性的大褸，配搭一對型格的長靴，必須要襯個fashionable的手袋。強調以舒適配搭為首的全天候手袋，易於上膊的短肩和半圓hobo袋適合多種場合使用，款式愈見多元化，方便時尚一族靈活打造不同的trendy looks。
 

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Prada波點再尼龍袋($6,650)。
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Jacquemus鏈帶單肩袋($8,675)。
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Boyy真皮圓環單肩袋($8,190)。
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By Far Hobo絨面單肩袋($4,490)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/連卡佛cold-culture-秋冬精明換季-287254
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