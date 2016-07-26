鏡粉必去｜mtm labo限定日式庭園 打卡贏Frankie/Stanley@MIRROR簽名禮物

mtm labo去年與日本設計大師原研哉先生合作為品牌煥新，品牌最近在尖沙咀海港城開設首個「mtm labo [量膚定制] 體驗館」，現場特設和室本真庭園、迷你日本庭園工作坊、定制專屬布袋等，讓你通過視覺及觸覺，感受日本美學，Stanley@Mirror、Frankie@Mirror、「文青唱作人」黃妍 (Cath) 、演員伍熹賢(Kate)、藝人陳樂頤(阿左)更率先親臨體驗。
mtm labo [量膚定制]體驗館亮點1：和室本真庭園打卡位
mtm labo將會場搭建成日本庭園場景，讓你猶如置身日本，透過禪意美學，於繁忙鬧市中放慢腳步。活動期間，參加者於個人Facebook或 Instagram上載體驗館和室本真庭園照片及簡述喜歡這個庭園的原因〈帖文需設定為公開〉，帖文內容加上@mtmlabo 、 #mtmlabopopup 及 #量膚定制體驗館，Instagram用戶需於相片tag mtmlabo，10位朋友將有機會獲得限量 Frankie 或 Stanley 親筆簽名禮遇！
mtm labo [量膚定制]體驗館亮點2：限定迷你日本庭園工作坊
以枯山水(karesansui)為題的會場限定工作坊，融合禪宗美學的日本傳統庭園造景，以各種景觀石卵和白砂，創造專屬的枯山水小禪庭，尤如將和室本真庭園帶回家中，以小竹耙整理白砂紋理作為每天的心靈功課，靜觀之餘也帶來視覺享受。
mtm labo [量膚定制]體驗館亮點3：定制專屬布袋
參加者可親手設計配有你的名字和專屬寄語的和式布袋，設計獨一無二的禮物，Stanley及Frankie設計的款式亦已在會場讓大家朝聖打卡。
mtm labo [量膚定制]體驗館亮點4：一對一「量膚」體驗
品牌現場亦提供一對一肌膚問詢，配合專業肌膚評測儀分析肌膚狀況，了解護膚及生活習慣，讀懂肌膚需要，專業護膚顧問會因應其肌膚需要，在原液調配庫中挑出符合肌膚需要的草本原液，在[量膚定制]調配間內即場「調配」個人專屬護膚產品。
mtm labo [ 量膚定制 ] 體驗館：
地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂
日期：即日至11月7日
時間：上午時11晚上9時
登記連結：https://campaign.mtmlabo.com/popup2021/