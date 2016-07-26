雙11｜各大美妝品牌優惠 姜濤@MIRROR大推Estée Lauder微精華、Clarins低至55折

11月11日(雙11)愈來愈近，除了家電、食品以至酒店，都推出雙11優惠，今次推介美妝品牌折扣，讓大家在聖誕前夕掃平貨，以最佳狀態迎接佳節，小資女們不要錯過！
Estée Lauder今年聖誕以神奇又夢幻的糖果世界為主題，並由即日起至11月14日推出雙11優惠，為王牌的Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion微精華原生液推出套裝，微精華的極微修護分子秒速滲透肌底，收復毛孔同時鎮靜補水，令肌膚從內透現如原生肌膚的澄澈光采，瞬間做到淨、 透、 亮，發揮微修護能量。
NARS分店及網店由即日至11月15日，舉行「11.11年度美妝盛典」，購買任何兩件正價產品即可獲8折優惠。網店更在11月26日加推Black Friday優惠，購買指定美妝購物6折；而在11月29日Cyber Monday購買任何兩件正價產品，即免費獲贈指定色號唇膏1支(價值$275)。
11.11年度美妝盛典 (只限8天)
由即日至11月15日，凡於NARS分店購買任何正兩件價產品，即可獲8折優惠。同一期間，於NARS網店購買任何兩件正價產品，輸入優惠碼【NARS20OFF】，即享8折優惠，而購買正價產品滿$1,500，輸入優惠碼【NARS30OFF】，更可享7折優惠(只限網店)。
11月26日BLACK FRIDAY網店狂歡驚喜
6折購買指定美妝購物 (只限1天)
LAURA MERCIER由即日至11月15日，舉行年度雙11「1+1」優惠，多款人氣王牌妝品套裝低至52折，雙11期間更全網免運費。
Clarins亦由即日起，為雙11推出7款55折的套裝，針對亮眼、身體及面部等。留意是次優惠是官網獨家，首次登記成會員，首單滿$1,000即享全單9折；另有額外5件體驗裝及免費送貨。
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