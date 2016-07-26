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雙11｜各大美妝品牌優惠 姜濤@MIRROR大推Estée Lauder微精華、Clarins低至55折
10 分前
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雙11｜各大美妝品牌優惠 姜濤@MIRROR大推Estée Lauder微精華、Clarins低至55折
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11月11日(雙11)愈來愈近，除了家電、食品以至酒店，都推出雙11優惠，今次推介美妝品牌折扣，讓大家在聖誕前夕掃平貨，以最佳狀態迎接佳節，小資女們不要錯過！

Estée Lauder 買王牌精華送面霜、面膜

Estée Lauder今年聖誕以神奇又夢幻的糖果世界為主題，並由即日起至11月14日推出雙11優惠，為王牌的Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion微精華原生液推出套裝，微精華的極微修護分子秒速滲透肌底，收復毛孔同時鎮靜補水，令肌膚從內透現如原生肌膚的澄澈光采，瞬間做到淨、 透、 亮，發揮微修護能量。

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凡購買微精華原生液 200ml/ 櫻花微精華原生液 200ml 即可獲 •升級再生基因修復精華 7ml •升級再生基因速救舒壓精華 5ml •升級再生基因修護賦活眼霜 5ml •升級新生活膚全能輕盈面霜 15ml •微精華原生導入面膜 1片

NARS 雙11+Black Friday+Cyber Monday優惠

NARS分店及網店由即日至11月15日，舉行「11.11年度美妝盛典」，購買任何兩件正價產品即可獲8折優惠。網店更在11月26日加推Black Friday優惠，購買指定美妝購物6折；而在11月29日Cyber Monday購買任何兩件正價產品，即免費獲贈指定色號唇膏1支(價值$275)。

11.11年度美妝盛典 (只限8天)

由即日至11月15日，凡於NARS分店購買任何正兩件價產品，即可獲8折優惠。同一期間，於NARS網店購買任何兩件正價產品，輸入優惠碼【NARS20OFF】，即享8折優惠，而購買正價產品滿$1,500，輸入優惠碼【NARS30OFF】，更可享7折優惠(只限網店)。

11月26日BLACK FRIDAY網店狂歡驚喜

6折購買指定美妝購物 (只限1天)

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聖誕倒數月曆 特價：$1,170 原價：$1,950
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潤色亮彩液 特價：$240 原價：$400
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透亮蜜粉 (ORGASM) 特價：$150 原價：$250
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迷你護唇油組合 特價：$144 原價：$240
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Audacious唇膏組合(指定色號) 特價：$240 原價：$400

LAURA MERCIER低至52

LAURA MERCIER由即日至11月15日，舉行年度雙11「1+1」優惠，多款人氣王牌妝品套裝低至52折，雙11期間更全網免運費。

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No.1柔光透明蜜粉套裝 $430 (價值$695) •柔光透明蜜粉貨裝 •精裝版柔光透明蜜粉9.3g
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熱賣極致持久鑽光氣墊粉底套裝 $430 (價值$695) •自選極致持久鑽光氣墊粉底貨裝 •極致持久鑽光氣墊粉撲貨裝 2件 •極致持久妝前活膚精華底霜 3ml •限量氣墊粉底化妝袋
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購買任何正價唇部彩妝，額外送迷你極致絲滑唇膏及唇線筆(價值$200)。
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購買任何正價眼部彩妝，額外送迷你幻魅眼影筆(價值$160)。

Clarins王牌雙精華55

Clarins亦由即日起，為雙11推出7款55折的套裝，針對亮眼、身體及面部等。留意是次優惠是官網獨家，首次登記成會員，首單滿$1,000即享全單9折；另有額外5件體驗裝及免費送貨。

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Clarins 賦活全效亮眼套裝 $1,080 (價值：$1,973) 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml 提拉撫紋全效眼霜 15ml 植萃柔滑潔面乳 50ml 煥顏緊緻修護精華水 50ml 煥顏緊緻日霜 15ml 煥顏緊緻晚霜 15ml SOS 保濕面膜 15ml 啞緻水潤唇蜜 02 5ml
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Clarins 賦活雙精華及面霜組合 $1,467 (價值：$2,693) 賦活雙精華 50ml 煥顏緊緻日霜 50ml 植萃溫和潔面泡沫 (中性至乾性肌適用) 30ml 煥顏緊緻修護精華水 50ml 明眸大眼精華 7ml 煥顏緊緻眼霜 7ml 煥顏緊緻晚霜 (適合任何肌膚) 15ml
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/雙11｜各大美妝品牌優惠-姜濤mirror大推estée-lauder微精華、clarins低至55折-292048
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