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雙11｜STRATHBERRY 雙11+Black Friday+Cyber Monday優惠底至半價 凱特款有8折
1 小時前
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雙11｜STRATHBERRY 雙11+Black Friday+Cyber Monday優惠底至半價 凱特款有8折
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深受英國王室青睞的手袋品牌Strathberry，為慶祝11月的雙十一光棍節、黑色星期五(Black Friday)以及網絡星期一(Cyber Monday)，將於11月在官網 (https://www.strathberry.com/)舉辦長達一個月的購物節，高達50%折扣優惠。顧客購物滿$1,700，更可享全球免運費福利。雙十一的減價商品包括經典的CORE系列，以及新推出的季節性商品，讓女生率先鎖定今季的潮流風格。

雙十一光棍節

開始：11月5日（五）| 6:00pm 

結束：11月16日（一）| 12:00am

 

黑色星期五（Black Friday）

開始：11月22日（一）| 7:00pm

結束：11月29日（一）| 6:00pm

 

網絡星期一（Cyber Monday）

開始：11月29 日（一）| 6:00pm

結束：11月30 日（二）| 6:00pm

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Multrees長銀包以皮革壓紋處理呈現鱷魚皮質感，散發低調優雅的感覺，適合聖誕派對上的晚裝造型，難怪凱特王妃都選用。長銀包附有一條的長型金屬鏈條，拆卸後可作為手提包輕攜。
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原價$2,800 8折$2,240
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Lana Nano是品牌標誌性水桶袋款式之一，附有可調節式皮革肩帶，女生們可隨意肩揹或斜揹，配搭靈活多樣，且兼具多功能性和實用性。 原價 $5,100 6折$3,060
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Biscuit Bag的設計靈感源自珠寶盒結合手袋元素，融入新穎的開合方式，頂部優雅地滑向側面。手袋的手提帶結合皮革和金屬鏈條，特別適合晚會盛宴。 原價 $9,600 7折$6,720
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Box Crescent的袋型大小適中，設計簡約輕巧，一條寬肩帶加上一條金屬鏈條，增強俐落的設計感之餘，同時提供多種佩戴方式，讓女生們從白天到夜晚的裝扮無縫銜接。 原價 $4,600 8折$3,680
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Stylist Mini是品牌標誌性Stylist手袋的迷你版本，可作手提袋、斜孭袋或腰包。尺寸小巧，但其柔軟皮質為手袋提供充足的彈性及空間，同時維持精緻輪廓，配上品牌標誌性金屬橫杆細節，帶來低調的輕奢感。 原價 $2,800 8折$2,240
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S BAG (Cappuccino) 原價 $4,600 8折$3,680
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Lana Nano Bucket Bag 原價 $5,100 8折$4,080
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Lana Osette (Tan/Canvas Stripe) 原價 $3,800 7折$2,660

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/雙11｜strathberry-雙11black-fridaycyber-monday優惠底至半價-凱特款有8折-291617
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