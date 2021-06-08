雪肌精 x 山茶花餐廳Camellia 推夏日初雪下午茶 烤薏米雪糕仙氣十足

最近天氣炎熱，走在街上新的很想吃冰涼甜品，KOSÉ雪肌精最近首度與山茶花主題餐廳Camellia合作，由即日起至7月15日期間，推出限定的「Snow in Summer夏日初雪下午茶」，以雪肌精MIYABI系列的CYCLATORB為藍本，創作一系列仙氣十足的精緻茶點。
下午茶靈感源自升級版美白導入精華素CYCLATORB的成分——乳酸菌及薏仁，並糅合雪肌精及充滿日本美學特色的初雪與透明感元素，設計出多款特色甜點及飲品。甜點包括乳酪泡沫杯、烤薏米雪糕、茉莉蛋糕、水信玄餅配蜜糖及英式鬆餅配以柑橘果醬及德文郡忌廉。鹹點則包括蛋白迷你蝦堡，迷你菠菜酥及荷蘭炸芝士球。
主打入口即溶的烤薏米雪糕，口感綿密，以薏米入饌調製而成；而緊隨嚐味的乳酪泡沫杯，以酸香乳酪發打而成的泡沫，打造輕身口感；佐以清怡沁涼的「Dreaming in theSnow洋薏米柚子梳打」，由調酒師以薏米調製而成，伴上解膩柚子與醒神梳打，帶來清新怡人的極緻口感。Camellia店內更有以9999朵山茶花砌成的花牆，最啱與閨蜜一起打卡！
雪肌精MIYABIxCamellia「Snow in Summer夏日初雪下午茶」於K11MUSEA及山頂廣場Camellia同步供應，並為每位賓客準備雪肌精MIYABI皇牌產品限定護膚禮遇，首300名賓客更可額外獲贈主題的CYCLATORB體驗裝乙份。讓顧客在享用滋味茶點之餘，亦可一嘗雪肌精的究極品質。
雪肌精MIYABI x Camellia 限定護膚禮遇：
．雪肌精 MIYABI CYCLATOR B 14ml體驗裝(價值 $115、只限首300名顧客)
．雪肌精 MIYABI [MYV] ACTIRISE活米發酵 美肌體驗套裝 (價值$208)
．雪肌精究極透亮手部按摩護理體驗(10至15分鐘)，完成後可獲贈雪肌精MYV ACTIRISE 活米發酵金箔面膜6g
雪肌精MIYABIxCamellia「SnowinSummer」夏日初雪下午茶
日期：2021年6月16日至7月15日
地點1：尖沙咀Victoria Dockside K11 Musea地下033號舖
供應時段：星期一至日及公眾假期下午2時至8時
地點2：山頂道118號山頂廣場G樓G03號舖及1樓101號舖
供應時段：星期三至五，下午2時至4時
星期六日及公眾假期下午12時至6時
網上預約：https://inline.app/groups/camellia
電話預約：K11Musea 28852320/ 山頂廣場28853320