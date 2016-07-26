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電子消費券｜Dyson與AlipayHK合作 推獨家獎賞享$600折扣
1 小時前
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電子消費券｜Dyson與AlipayHK合作 推獨家獎賞享$600折扣
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消費券出爐，將大家的購物慾推上高峰！Dyson宣布與AlipayHK合作，在其網上商店將增設AlipayHK付款選項，更推出消費券獨家獎賞。由即日起至10月31日，凡在Dyson網上商店以AlipayHK付款，滿港幣$3,000可享$300折扣；消費滿港幣$5,600可享$600折扣。是次優惠亦可跟政府發放的$5,000元電子消費券同時使用。

領取及使用優惠方法：

1. 成功以AlipayHK登記領取消費券並獲確認後，將可於AlipayHK的額外$5000商戶獎賞專屬頁面中，選擇領取Dyson禮券優惠碼

2. 在Dyson網上商店(www.dyson.hk)選購產品，在結賬時輸入禮券優惠碼，並選擇以AlipayHK作付款方式

3. 以AlipayHK App完成付款，即享現金折扣優惠

精選好物推介：

Dyson Supersonic風筒 HD03

風筒內置第九代數碼摩打，轉速高達每分鐘11萬轉，結合Dyson Air Multiplier氣流倍增技術，每秒可產生41升強勁均勻的氣流，將水分從頭髮表面迅速吹乾，同時智能溫控系統每秒偵測溫度達40次，快速吹乾頭髮又能夠減低造型帶來的熱損害。官網更備有獨家黑紫色。

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Dyson Supersonic風筒 HD03

Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵機

機身小巧，僅重1.9kg，適合香港家居。配備Dyson Hyperdymium摩打、高效氣旋和碳纖維刷毛，輕鬆去除不同類型地板上的微塵。吸塵機配備不同配件，幫助清潔地板、床墊，以及各個難以觸及的角落。全新LED的隙縫吸頭配備的燈管通體發光，可深入梳化、櫃台、床架背後等昏暗窄縫處，精準吸取灰塵。

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Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵機

Dyson Purifier Cool Formaldehyde 二合一甲醛空氣清新機

空氣清新機配置固態甲醛智能感應器，能有效持續偵測及分解對人體有害的甲醛，並能捕捉細菌、病毒及污染物，保障家人的健康。清新機更採用HEPA 13 標準全密封過濾系統，阻擋受污染的空氣進入氣流，去除99.95%小至0.1微米的微粒，全新氣流設計令空氣清新機噪音降低達20％。

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Dyson Purifier Cool Formaldehyde 二合一甲醛空氣清新機

Dyson Corrale 直捲髮造型器

採用的專利包覆性彎曲面板，以包裹式力學控制並聚攏髮絲，在更低溫度情況下實現同等的理想造型效果，從而減少50%熱傷害。具備智能溫度控制技術及4芯高效能鋰電池組，減低造型時的熱傷害。

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Dyson Corrale 直捲髮造型器
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/電子消費券｜dyson與alipayhk合作-推獨家獎賞享600折扣-274496
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