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靚到唔認得｜謝影雪、朱嘉望為Pandora拍硬照鼓勵追夢 網民大讚：「咁靚得唔得㗎？」
2 小時前
靚到唔認得｜謝影雪、朱嘉望為Pandora拍硬照鼓勵追夢 網民大讚：「咁靚得唔得㗎？」
自東京奧運後，不少運動員都人氣急升，不時為名牌子賣廣告。香港羽毛球運動員謝影雪、劍擊運動員朱嘉望，最近與張敬軒一同為Pandora的最新Moments星空系列拍硬照，造型令人耳目一新，更有網民留言表示「靚到窒息」，又指謝影雪可以入行！
謝影雪：青訓時起步比人慢
Moments星空系列的設計靈感源自夜空和繁星，以繁星代表希望、夢想和無盡可能，啟發大家勇於追尋夢想，享受尋夢之旅。謝影雪表示，剛加入青年隊接受訓練時，比其他同年的運動員起步慢，當時還是幼苗的她未有機會被挑選成全職運動員，但憑著其不服輸的性格，加入港隊一直是她努力堅持的動力，每日訓練都向著這目標進發，最終實現了成為香港隊代表的夢想。 雪雪認為，做運動員時刻都要為自己定下夢想及目標；因為沒有夢想，人便會迷失。
朱嘉望：一度以為不能參賽
至於朱嘉望(Moonie)就演繹堅持不放棄的追夢故事，她稱，至今仍難以置信自己能成為奧運選手，獲得奧運資格是一個18年不屈不撓訓練的肯定。在奧運會前幾個月，Moonie的手腕不幸受傷，當時手腕的痛楚甚至令她認為自己將無法參加比賽，錯過在奧運會比賽的夢想。面對這個挑戰，她令自己變得更強壯，堅強地挺過傷患，最終她實現參加奧運的夢想。
張敬軒：不要執著於過去
今年是張敬軒(軒仔)入行20周年，回想第一首派台歌《My Way》，歌詞提到：「I will find my way, I want a different way. Nothing will stop me now, No matter what they say.」原來二十年前的張敬軒早已用歌詞去提醒今日的自己，「The Next 20」是今年張敬軒入行20周年的主題，最想帶出的訊息就是不要拘泥及執著於過去，克服眼前的困難及恐懼，相信自己，前面就會有更美好的風景。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/靚到唔認得｜謝影雪、朱嘉望為pandora拍硬照鼓勵追夢-網民大讚：「咁靚得唔得㗎？」-289602