韓國美妝節目Get It Beauty認證！物理防曬TOP5推薦　再也不怕曬傷！

八月正值炎夏，下午的太陽非常「惡毒」，如果沒有使用防曬的話，皮膚便很容易曬傷。但市面上這麼多款防曬產品，需要從中挑選使用感良好的產品並不容易，以下就為大家推薦韓國美妝節目Get It Beauty認證的物理防曬TOP5，好好保護自己的皮膚吧！
為甚麼一定要使用防曬？
平日使用防曬，除了是為了以防曬黑或曬傷外，更重要的是紫外線對皮膚的傷害遠大於我們的想像，甚至會造成基底細胞癌和扁平細胞癌等皮膚癌疾病。而不單止太陽，其實家中的燈光亦會產生紫外線，為了皮膚的健康着想，記得365天都需使用防曬產品啊！
甚麼是物理防曬？
防曬產品一般可分成化學性防曬和物理性防曬兩種。物理防曬的原理源於在皮膚表面形成保護膜，以將紫外線反射的方法來保護皮膚，比起吸收到皮膚底層的化學性防曬，更適合皮膚敏感人士使用。不過物理防曬的主要成分為氧化鋅和二氧化硅，因此會引起白濁的現象和較乾燥的使用感，同事會直接緊貼肌膚，因此必須使用卸妝產品清潔。
TOP5驗證方法
Get It Beauty從市面上多款物理防曬中，挑選了共15種不含有害或有爭議成分的產品，包含新款、穩定銷量和高性價比的三大類的物理防曬，再以盲測方式，進行防汗持久力測試挑選TOP5。最後從TOP5中進行再測試，憑乾澀感和均勻度進行塗抹感檢定，得出TOP5的排名。
第5名：Scinic－The Simple Non-Nano Sun Lotion （SPF48 PA+++）
Scinic的The Simple系列爽膚水在韓國特別受歡迎，而它的防曬採用Non-Nano，即非納米成份，較難被皮膚吸收，化學成分得到最小化，特別適合敏感肌人士使用，因此在韓國同樣是暢銷產品之一。它的質地溫和滋潤，但有Non-Nano成分少不免會產生白濁現象，因此較適合在沒有化妝的時候使用，可以有提亮的作用。
第4名：Dr Orga－100 SUN CREAM（SPF50+ PA+++）
同樣使用Non-Nano成份的Dr Orga防曬含有30%的有機成分，同時使用蘆薈葉汁葉提取物製成，為100％天然由來的產品，因此成分十分溫和，即使是極敏感皮膚也能使用。防曬顏色帶淺粉色，質地較像面霜，因此可能會有些許黏笠感。
第3名：goodal－HOUTTUYNIA CORDATA CALMING SUN CREAM（SPF50 + PA++++）
不少痘肌或敏感肌人士都會擔心使用防曬會有「爆瘡」危機，而放棄使用防曬。而這款防曬特別加入能夠鎮靜皮膚的濟州魚腥草成分，專門針對敏感皮膚而設，不但阻隔紫外線，還有鎮靜皮膚的作用，因此痘肌和敏感肌也可安心使用。而且同樣以Non-Nano成分，使質地變得輕盈，不會感到油膩和厚重。不過比較可惜的是有無可避免的白濁現象，亦有些許結塊的情況出現，但並不影響使用感，因此在盲測時有不少主持人都特別喜歡。
第2名：EQQUALBERRY－DAEGU CITY SUNCREAM （SPF50 + PA++++）
大邱為韓國境內平均最熱的區域，有著紫外線、霧霾和藍光這三大對皮膚特別有害的環境因素，而防曬以此為名，代表可以充份阻隔這三種有害物質。它的使用感為大部份主持人盲測的第一名，以輕盈透薄的質感取勝，而且使用後皮膚內裡滋潤，外面乾爽，並無乾澀感。
第1名：SIDMOOL－SUNBLOCK（SPF35 PA+++）
其實這款防曬早於2018年便得到Get It Beauty認證，由於含有竹子樹液、綠茶和11種美容成分，因此可以幫助皮膚維持水分和營養供給。雖然有白濁現象，但塗抹後能保持外面乾爽，內裏水嫩的感覺，均勻度亦相對較高，因此成為第一名。