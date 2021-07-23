Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
韓日聯乘｜KOLON SPORT聯乘日系潮牌 打造時尚露營裝備
2021-07-23
#Hashtags
KOLONSPORTatmos戶外戶外活動
韓日聯乘｜KOLON SPORT聯乘日系潮牌 打造時尚露營裝備
news-images

踏入夏天，不少人都會去露營、野餐。韓國高端戶外品牌KOLON SPORT，最近與日本潮鞋零售商atmos聯乘，推出限量系列，迸發韓日火花，讓城市人隨興之所至，都可以時尚地一秒間投入戶外活動。

1973年誕生的KOLON SPORT，致力推廣戶外休閒文化，品牌以高效能登山裝備著稱，以常青樹為品牌標誌。今次聯乘融合日系atmos的潮流觸覺，更是香港獨家首發，合作項目名為"Camping ready pack"，以KOLON SPORT的Tech sneakers "Move"為主軸，配合雙面漁夫帽、短Tee、露營椅子Moment Chair及雨衣5種單品組成。創作意念以突然想去感受大自然而起，人們只需帶上幾件單品，就可以即興走入大自然，那怕是在下雨天。

產品的主圖案亦以自然為原型，演繹出雨後的樹林中樹枝或落葉景象。圖案為下雨天露營地，不規則樹葉、樹枝、石頭、沙子等自然痕跡，通過形象化圖案和色彩漸變，以迷彩印花形式將濕漉漉的場景形像化演繹。

news-images
為慶祝系列誕生，KOLON SPORT K11 Musea旗艦店搖身變為Camping聖地。
 news-images
短Tee $550
 news-images
露營椅子Moment Chair $1,790
 news-images
雙面漁夫帽 $550
 news-images
Tech sneakers "Move" $1,790
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/韓日聯乘｜kolon-sport聯乘日系潮牌-打造時尚露營裝備-277182
#Hashtags
KOLONSPORTatmos戶外戶外活動
Am730

來不及減肥就靠這些掩眼法！ 9種不同身型的泳衣穿著教學

【一周表事】220年的功能 今日的工藝 帝王將相爭相蒐集的寶璣陀飛輪！

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
來不及減肥就靠這些掩眼法！ 9種不同身型的泳衣穿著教學
Am730
Am730
【一周表事】220年的功能 今日的工藝 帝王將相爭相蒐集的寶璣陀飛輪！
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多