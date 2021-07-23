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韓日聯乘｜KOLON SPORT聯乘日系潮牌 打造時尚露營裝備
2021-07-23
韓日聯乘｜KOLON SPORT聯乘日系潮牌 打造時尚露營裝備
踏入夏天，不少人都會去露營、野餐。韓國高端戶外品牌KOLON SPORT，最近與日本潮鞋零售商atmos聯乘，推出限量系列，迸發韓日火花，讓城市人隨興之所至，都可以時尚地一秒間投入戶外活動。
1973年誕生的KOLON SPORT，致力推廣戶外休閒文化，品牌以高效能登山裝備著稱，以常青樹為品牌標誌。今次聯乘融合日系atmos的潮流觸覺，更是香港獨家首發，合作項目名為"Camping ready pack"，以KOLON SPORT的Tech sneakers "Move"為主軸，配合雙面漁夫帽、短Tee、露營椅子Moment Chair及雨衣5種單品組成。創作意念以突然想去感受大自然而起，人們只需帶上幾件單品，就可以即興走入大自然，那怕是在下雨天。
產品的主圖案亦以自然為原型，演繹出雨後的樹林中樹枝或落葉景象。圖案為下雨天露營地，不規則樹葉、樹枝、石頭、沙子等自然痕跡，通過形象化圖案和色彩漸變，以迷彩印花形式將濕漉漉的場景形像化演繹。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/韓日聯乘｜kolon-sport聯乘日系潮牌-打造時尚露營裝備-277182