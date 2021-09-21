頭獎30份｜NU SKIN慶30週年 王牌美容儀7折 抽獎贏蘋果$10,000現金券
頭獎30份｜NU SKIN慶30週年 王牌美容儀7折 抽獎贏蘋果$10,000現金券
NU SKIN推出多款居家美容儀器，與專屬搭配產品同時使用，讓女士在家也能感受到煥膚抗老、深層淨膚等Home Spa體驗，更於2017年至2020年期間，連續4年獲得全球排名第一居家美容儀器系列品牌的殊榮。NU SKIN香港為慶祝踏入30週年，正舉行一連串精彩的推廣活動，其中包括推出3款王牌美容儀7折套裝、新會員迎新優惠、百萬大抽獎等，更有機會得到Apple Store$10,000現金購物禮券。
ageLOC LumiSpa
都市人肌膚常受到空氣污染及潮濕天氣影響，出現不同程度的油脂及毛孔堵塞等問題。ageLOC LumiSpa結合獨家首創的微脈動反旋科技，其獨特旋轉頻率讓護膚導頭在精準的距離及速度中反向旋轉。準確的旋轉振動頻率除了能清潔油脂和毛孔中囤積的有害物質，更能令肌膚達到煥膚及淨化的效果，有助維持健康的肌膚蛋白，初次使用已能即時感受到肌膚更柔軟幼滑。
ageLOC 修身美顏 Spa
新一代ageLOC修身美顏Spa以一機多效的特點：淨膚美顏、重點修護、緊緻肌膚、呵護髮根，一次過照顧面部、身體肌膚及頭皮需要。Spa機的4大導頭、5大功能，能提供全方位Home Spa體驗。
NU SKIN 30周年優惠1：新會員7折買王牌美容儀套裝
現凡於NU SKIN購物平台——星享城成功申請成為品牌專員或會員，即可於登記下月獲贈$100購物禮券3張；而登記當月單一訂單購物滿$300或以上更可享$30折扣優惠一次。新會員於登記月份內更可以7折購買精選王牌美容儀套裝：
1) ageLOC LumiSpa 基礎套裝
ageLOC LumiSpa 1部
ageLOC LumiSpa 保濕/平衡/控油/輕柔/清痘 淨膚露或淨膚霜1支
原價$1,465，優惠價$1,025.5
2) ageLOC 修身美顏 Spa 基礎套裝
ageLOC 修身美顏 Spa 1部
ageLOC 美顏精華 1支
原價$3,500，優惠價$2,450
3) 面部護理煥膚套裝
ageLOC 修身美顏 Spa 1部
ageLOC 美顏精華 2盒
ageLOC 緊緻凝膠 2支
ageLOC LumiSpa 1部
ageLOC LumiSpa 平衡淨膚露 1支
原價$5,000，優惠價$3,500
NU SKIN 30周年優惠2：百萬大抽獎
9月及10月凡於星享城消費滿$3,000即可：
1) 獲贈30周年限量版滿額禮──30周年限量版化妝袋連Nutricentials體驗套裝1套及時光逆轉極緻面膜1盒(總值$524)；
2) 參與30周年百萬大抽獎，頭獎為Apple Store $10,000現金購物禮券(共30份)，獎品總值超過1百萬，更人人有獎，永不落空。
優惠推廣活動詳情請參閱：https://www.nuskin.com/content/nuskin/zh_HK/home/nuskin-hkmc-30.html
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/頭獎30份｜nu-skin慶30週年-王牌美容儀7折-抽獎贏蘋果10000現金券-286153