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首度合體｜Jer、Tiger及Jeremy拍廣告 Tiger做掌上壓引尖叫聲
1 小時前
首度合體｜Jer、Tiger及Jeremy拍廣告 Tiger做掌上壓引尖叫聲
人氣男團MIRROR接廣告接到手軟，最近Jer、Tiger及Jeremy就首度合體，齊齊為Kiehl’s拍廣告！要數Kiehl’s的王牌產品，一定是金盞花系列。金盞花植物精華爽膚水自1960年代推出即大受歡迎，品牌今年更為金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜換上升級配方，一樽就可以鎮靜紓緩及清涼保濕！
分享護膚心得
近來行程緊湊的他們坦言自己比以前更「貪靚」：「有時休息唔夠，見到自己皮膚差咗，就會有壓力，所以依家都會好著重皮膚護理！」問到他們的護膚心得，Tiger及Jeremy表示：「我哋喺合作前，已經一直用緊金盞花爽膚水，覺得係懶人恩物，用嚟濕敷5分鐘就有好好嘅保濕效果。」Jer稱：「我自己就最鍾意金盞花凍膜，有時出外景拍攝曬足一日，收工返到屋企敷下，冰冰涼涼好舒服，15分鐘就可以降紅舒緩好正！」
Jer借機宣傳新歌
在拍攝當日，恰巧是Jer的新歌發布日，心情大好的他更不時在現場哼歌，他更趁著拍攝空檔，用電話播新歌宣傳，與工作人員一起收聽；是次拍攝只有Tiger需穿背心，為展現更完美的肌肉綫條，他更即場做掌上壓「谷肌」，令在場一眾女工作人員嘩聲四起。雖然3人是第一次以這個組合拍廣告，不過他們充滿默契而讓拍攝過程十分順利，更會互相提點，十分有愛！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/首度合體｜jer、tiger及jeremy拍廣告-tiger做掌上壓引尖叫聲-277459