香氛迷喜訊：韓國小眾品牌Nonfiction來港 + DIPTYQUE首度聯乘本地藝術家

舒適的香味不單帶來治療感覺，更可創造令人放鬆的空間，突顯個人品味。最近有不少關於香氛界的好消息，包括韓國小眾香水品牌Nonfiction來港，而DIPTYQUE亦首度與本地藝術家合作，相信令香氛迷十分興奮！
文青中性香氣 Nonfiction來港
首先要介紹的是韓國小眾香水品牌Nonfiction，這個文青風格的品牌，無論是包裝以至品牌哲學，都走低調簡約路線，品牌相信，如果小說(fiction)是通往幻想世界的門戶，非小說作品便是反映故事本質的一面鏡子。Nonfiction希望用家透過香氛，找回自己最真實的面貌，喚醒內在的自己。Nonfiction自從進駐韓國Sephora後，一直穩佔銷量榜首，最近更走入香港Sephora ifc旗艦店及網上商店，作為開拓全球市場的第一步。
Nonfiction的香氣亦無分性別，5款中性香氣男女也合用，寧靜氣息讓大家享受慵懶時刻。品牌產品包括香氛、沐浴露、潤膚乳及洗手液等，產品不含有害化學成分和防腐劑，包括硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯和鄰苯二甲酸酯等17種成分，並融入植物萃取精華，敏感肌膚亦能安心使用。為慶祝品牌加入香港市場，Sephora亦推出兩項優惠：
1) 由即日至18日（開售首兩星期），凡到訪Sephora ifc旗艦店的顧客，均可獲贈迷你香氛卡片試用套裝，內含5款Nonfiction經典香氛。
2) 由8月5日起，凡於香港Sephora官方網店或ifc旗艦店購買Nonfiction產品滿$300，即可獲贈2.5毫升香氛試驗裝。（數量有限，送完即止）
DIPTYQUE慶60周年 首度與香港藝術家合作
法國藝術香氛品牌DIPTYQUE今年踏入60周年，慶典亦來到第三篇章。品牌首度與本地藝術家合作，以大自然為靈感，與Mickco Chan聯乘推出限量香氛蠟燭套裝。
在60年前品牌誕生之初，大自然為DIPTYQUE帶來無窮靈感。3位創辦人將地中海的眾多香氛原料及美好記憶，傾注於藝術創作和香氛調製中。今次的聯乘系列共有6款香氛蠟燭組合，包括漿果與玫瑰、漿果與含羞草、小蒼蘭與玫瑰、無花果與柏樹、漿果與琥珀、以及含羞草與日本柑橘。每個組合的混合香氛層次豐富，亦啟發Mickco創作7幅畫作，不但為其於8月中旬舉辦的個人多媒體作品展「ZHOU REPRISE」打開序幕，亦正好淋漓盡致地表達對大自然的敬意。
這些別出心裁的藝術作品，全由人手製作，工匠在每一個香氛蠟燭逐一印上Mickco畫作。香氛蠟燭套裝限量60套($1,100)，每套有兩款香氣，Mickco更會於每一組香氛蠟燭上親手寫上作品編號及簽名，並將於8月上旬於DIPTYQUE中環國際金融中心與尖沙咀海港城旗艦店發售。DIPTYQUE將全數收益用以贊助香港浸會大學視覺藝術院舉辦的CITYA國際藝術展覽中的新晉藝術家項目，以促進本地年輕藝術家之發展。