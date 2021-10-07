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香港製造｜本土護膚品牌factiv 朗豪坊開首間限定店
1 小時前
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香港製造｜本土護膚品牌factiv 朗豪坊開首間限定店
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香港製造｜本土護膚品牌factiv 朗豪坊開首間限定店

近年本土文化盛行，「香港製造」的產品逐漸受到外界注目，本地護膚品牌factiv在網上冒起，不時在IG及FB都見到它的蹤影，品牌最近更在朗豪坊開設首間限定實體店，讓一眾愛美人士親身試用產品，毋需再上網搵試用文！

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factiv摒棄華麗包裝，堅持科研實證。

成軍3年 由90後主理

factiv由90後應用生物學系出身的團隊主理，成立僅3年，品牌認為護膚從來沒有奇蹟，只信科學實證，因此著重活性成分，在香港生產有效且性價比高的產品。品牌今年經重塑後，統一產品名稱，新包裝抽取活性成分的3個英文字母，配上成分濃度，並括號講解功效。包裝更新增配方科研實證的QR Code(Scientific Proof)，讓消費者可輕易查閱成分詳細功效及運作原理，例舉文獻研究及提供配方師備註，解釋配方及研發過程中的巧思，提供更高透明度的資訊。

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實體店主題貫徹「NO FAIRY TALES」的品牌理念。
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實體店展示品牌位於科學園實驗室的工具。

可回收速遞包 「包裝」同時「防撞」

另外，factiv一改護膚美容品牌予人包裝奢華的形象，摒棄大眾品牌的華麗包裝，重新設計100%可回收的速遞包。每件貨品都以獨立紙模套著，經精心設計的紙模尺寸可自由拼砌出不同的貨品配搭，同時達至「包裝」及「防撞」功能，盡量減少不必要的包裝。紙盒亦可重用或直接回收，產品樽則可退回factiv回收，避免業界經常出現的「雙重包裝」問題。

factiv王牌產品：

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HYA3全方位補濕配方 $220/ 30ml　 ．含3%四種不同分子大小透明質酸及治本保濕成分Panthenol ．以水解技術進一步拆細透明質酸分子，有效穿透更深皮層 ．滲透各層皮膚同時「補濕」及「保濕」
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PAN1保濕紓緩乳液配方 $295/50ml　 ．1% Panthenol（泛醇），有效達到治本保濕，減少經皮膚水分流失，持續使用能夠改善角質層屏障巧功能 ．配合嶄新四盷肽成分1% Acetyl Tetrapeptide-40，有效減少皮膚發炎時釋放促炎細胞因子，紓緩皮膚泛紅問題 ．乳液質地水潤輕盈，容易被皮膚吸收 ．適合所有膚質，尤其皮膚容易泛紅、易長粉刺及暗瘡皮膚
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100%可回收的速遞包，可同時達至「包裝」及「防撞」功能。

factiv首間實體店：
地址：旺角朗豪坊5樓18號舖
營業時間：12pm - 9pm（一至五）
11am - 9pm（六、日）

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/香港製造｜本土護膚品牌factiv-朗豪坊開首間限定店-290072
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