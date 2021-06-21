齊撐同志驕傲月！彩虹旗原來得6色 品牌出彩虹產品倡平權

「和諧不是一百個人講同一說話；而是一百個人，有一百句不同說話之餘，又互相尊重。」多元一向是成熟社會的象徵，即使大家取態不同，我們仍有討論和發表己見的空間，做到和而不同。今個月是「同志驕傲月」(Pride Month)，高舉著愛與自由的旗幟，即使大家性取態不同，也能因著有愛人與被愛的能力而驕傲。
驕傲月源自於1969年6月在美國發生的「石墻事件」(Stonewall)，當年同性行為只在伊利諾州合法，同性戀被嚴重歧視，接吻、牽手、甚至在同性戀酒吧出現都會被逮捕。當時紐約市的石牆酒吧例外地招待這些跨性別人士，讓他們狂歡飲酒，卻因為被警方查牌而意外引發暴動，最後引發第一次的Gay Pride同志驕傲遊行，不少同性戀組織相繼成立，相類似的組織亦在加拿大、法國、英國、德國、及荷蘭等地衍生。而紐約市亦在每年6月的最後一個星期日，舉行LGBT驕傲遊行，紀念「石墻事件」。
LGBTQ社群：
而大家經常見到的LGBTQ社群，就包括女同性戀者(Lesbian)、男同性戀者(Gay)、雙性戀者(Bisexual)與跨性別人士(Transgender)，以及不侷限於上述四者的酷兒(Queer)或對其性別認同感到疑惑的人(Questioning)。
彩虹旗的意義：
彩虹旗(Rainbow Flag)在1978年首度面世，也被稱作LGBTQ驕傲旗和同志驕傲旗，曾經出現八條及七條版本，而現今通用的彩虹旗是1979年的六條版本，故也作「六色彩虹旗」，包括代表性愛的紅色、力量的橙色、希望的黃色、自然的綠色、自由的藍色及藝術的紫色。彩虹不單有雨過天青的意義，也呼應世界是多彩的，不時出現於同志遊行中。
天下間所有愛情都是偉大且平等的，在這個充滿愛、平等與自由的月分，不少品牌都推出Pride系列，將經典產品加入彩虹色系，鼓勵不同人士綻放真我色彩，支持不同形式的愛，擁抱多元文化！
Maison Kitsuné Pride Collection
近年LGBTQ青年越受關注，但世界不同角落仍有歧視與欺凌等不平等對待，Maison Kitsuné的Pride Collection在狐狸圖騰上用彩虹六色加上黑和棕色，重疊成全色光譜，延伸3款圖案設計，帶來T-shirt、帽子及Tote Bag，表達LGBTQ社群豐富的身份多樣性。
為了喚起對LGBTQ青年更大的關注與支持，Maison Kitsuné將Pride Collection淨銷售額中的15%，捐予The Trevor Project，支援預防年輕人自殺及解決相關問題的工作，最低捐贈額為25,000美元，以行動建立大愛世界。Pride Collection系列在Maison Kitsuné Fashion Walk店發售，購買系列任何產品更可獲贈限定Postcard一套。
American Eagle Pride Capsule Collection
為表達對LGBTQ族群的支持，系列以彩色細節來點綴簡約剪裁，向LGBTQ的彩虹致敬。系列包括繽紛色彩的上衣、牛仔褲及棒球帽等單品，紮染的印花短袖T恤，搭配「Love is Love」、「Togetherness」等歌頌愛與和平的字句點綴，宣揚愛與平權的自由美好，展現支持多元性向、族群平等的精神。加上輕盈面料，絕對適合夏日。另一亮點是牛仔褲系列，口袋位置綴上彩虹亮彩簡約刺繡線條，將彩虹旗的背後故事融入設計元素。
adidas Originals Pride 2021系列
adidas自2015年起，每年均會推出Pride系列。今年Pride系列結合adidas Originals標誌性的三葉草Logo、經典鞋款輪廓與彩虹元素，呼應彩虹旗代表的精神，豐富視覺同時為LGBTQ+群發聲。品牌將豐富色彩與奪目圖案融入經典鞋款中，其中FORUM LOW PRIDE融入繽紛花朵圖案；ZX 1K BOOST PRIDE則為3間標誌及後跟增添彩虹色彩與「Love Unites」圖案，宣揚世界大同精神。