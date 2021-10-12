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193口罩｜193品牌LILABOC再聯乘Banitore 推雲石紋口罩 隨機送3爺簽名相
2021-10-12
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193193口罩LILABOCBanitore便利妥雲石紋簽名相
193口罩｜193品牌LILABOC再聯乘Banitore 推雲石紋口罩 隨機送3爺簽名相
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193口罩｜193品牌LILABOC再聯乘Banitore 推雲石紋口罩 隨機送3爺簽名相

由3爺(193)主理的時裝品牌LILABOC，早前在「疫巿」下與口罩品牌Banitore(便利妥)合作，推出Banitore x LILABOC Collection 3D Medical Mask，為一眾「老婆們」帶來貼身保護。口罩更在開賣不足1小時後被搶購一空。

6款簽名相隨機送出

3爺更與Banitore推出第二波口罩，由第一波的純色系列改為雲石紋圖案(深淺各10片)，設計型格時尚。除了新口罩款式，3爺今次更帶來神秘彩蛋，部分口罩隨機附送3爺的親筆簽名相1張，相片一共有6款，個別相片更是數量稀有！口罩將於10月14日(後日)發售，上次搶不到的粉絲，今次記得留意LILABOC Facebook及Instagram官方專頁發放的最新消息。

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3爺最近換了口罩款式。
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部分口罩隨機附送3爺的親筆簽名相。
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第二波口罩共有兩款雲石紋圖案。

Banitore X LILABOC 3D Medical Mask 規格

數量：20片(獨立包裝)

顏色：白色雲石紋10片 + 深色雲石紋10片

大碼產品大小：18.4w x 16.6h cm

中碼產品大小：16.7w x 14.3h cm

細碼產品大小：16w x 12.2h cm

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售價：$139 發售日期：14/10
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/193口罩｜193品牌lilaboc再聯乘banitore-推雲石紋口罩-隨機送3爺簽名相-288392
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