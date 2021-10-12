OL
193口罩｜193品牌LILABOC再聯乘Banitore 推雲石紋口罩 隨機送3爺簽名相
2021-10-12
193口罩｜193品牌LILABOC再聯乘Banitore 推雲石紋口罩 隨機送3爺簽名相
由3爺(193)主理的時裝品牌LILABOC，早前在「疫巿」下與口罩品牌Banitore(便利妥)合作，推出Banitore x LILABOC Collection 3D Medical Mask，為一眾「老婆們」帶來貼身保護。口罩更在開賣不足1小時後被搶購一空。
6款簽名相隨機送出
3爺更與Banitore推出第二波口罩，由第一波的純色系列改為雲石紋圖案(深淺各10片)，設計型格時尚。除了新口罩款式，3爺今次更帶來神秘彩蛋，部分口罩隨機附送3爺的親筆簽名相1張，相片一共有6款，個別相片更是數量稀有！口罩將於10月14日(後日)發售，上次搶不到的粉絲，今次記得留意LILABOC Facebook及Instagram官方專頁發放的最新消息。
Banitore X LILABOC 3D Medical Mask 規格
數量：20片(獨立包裝)
顏色：白色雲石紋10片 + 深色雲石紋10片
大碼產品大小：18.4w x 16.6h cm
中碼產品大小：16.7w x 14.3h cm
細碼產品大小：16w x 12.2h cm
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/193口罩｜193品牌lilaboc再聯乘banitore-推雲石紋口罩-隨機送3爺簽名相-288392