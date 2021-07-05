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193聯乘Banitore推黑白口罩 33老婆又要搶！
39 分前
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193ERROR郭嘉駿LILABOCBanitore便利妥口罩
193聯乘Banitore推黑白口罩 33老婆又要搶！
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由3爺(193)主理的時裝品牌LILABOC，相信一眾「老婆」和粉絲都不會陌生，品牌不單推出Tee及漁夫帽等時尚單品，最近更破格地與口罩品牌Banitore(便利妥)合作，推出Banitore x LILABOC Collection的3D Medical Mask，口罩將於明天(14日)12時開賣，各位老婆(或老婆嘅老公/男朋友)準備好未？

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193親身示範自家設計的口罩。

口罩一盒共20片，包括型格黑白兩色，口罩上印有LILABOC Logo以及品牌理念「Life Is Like A Box Of Chocolates」，更細心地有齊細至大碼，相信又會掀起33老婆的搶購潮，所以每次交易限購兩盒，如需購買兩盒或以上，就要再次下單。售賣詳情及最新消息將會在LILABOC的Facebook及Instagram官方專頁上公布，一向愛錫老婆的3爺今次不只Loving you all day all night，更做到protecting you all day all night，記得口罩明日中午12點開售，想買就要mark實時間啦！

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193不忘在IG story宣傳口罩。
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口罩外盒有cute版的193，十分有親切感。
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3爺日前在IG出post，宣傳久違了的LILABOC即將有新產品推出。

20片，獨立包裝(白色5片 + 黑色15片)

大碼產品大小：18.4w x 16.6h cm

中碼產品大小：16.7w x 14.3h cm

細碼產品大小：16w x 12.2h cm

 

口罩規格：

香港製造

於無塵車間(ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩

外層:高密度不織布阻水層防止飛沫進入

中層:聚丙烯熔噴過濾層過濾微塵及細菌

內層: 吸濕層 吸收濕氣及液體

細菌過濾率(BFE) ≥ 98%

微粒子過濾率(PFE) ≥ 98%

病毒飛沫(VFE) ≥ 98%

歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR

ASTM F2100-19 Level 2

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33老婆畫圖應援，好可愛！(IG：193swifey)

售價：$139/20片

開賣網站：https://shop.banitore.com.hk/collections/banitore-x-lilaboc

開賣日期：14/7中午12點開賣

LILABOC官方Facebook帳號：https://www.facebook.com/lilaboc193

LILABOC官方Instagram帳號：https://www.instagram.com/lilaboc193/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/193聯乘banitore推黑白口罩-33老婆又要搶！-275680
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