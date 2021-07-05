193聯乘Banitore推黑白口罩 33老婆又要搶！

由3爺(193)主理的時裝品牌LILABOC，相信一眾「老婆」和粉絲都不會陌生，品牌不單推出Tee及漁夫帽等時尚單品，最近更破格地與口罩品牌Banitore(便利妥)合作，推出Banitore x LILABOC Collection的3D Medical Mask，口罩將於明天(14日)12時開賣，各位老婆(或老婆嘅老公/男朋友)準備好未？
口罩一盒共20片，包括型格黑白兩色，口罩上印有LILABOC Logo以及品牌理念「Life Is Like A Box Of Chocolates」，更細心地有齊細至大碼，相信又會掀起33老婆的搶購潮，所以每次交易限購兩盒，如需購買兩盒或以上，就要再次下單。售賣詳情及最新消息將會在LILABOC的Facebook及Instagram官方專頁上公布，一向愛錫老婆的3爺今次不只Loving you all day all night，更做到protecting you all day all night，記得口罩明日中午12點開售，想買就要mark實時間啦！
20片，獨立包裝(白色5片 + 黑色15片)
大碼產品大小：18.4w x 16.6h cm
中碼產品大小：16.7w x 14.3h cm
細碼產品大小：16w x 12.2h cm
口罩規格：
香港製造
於無塵車間(ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩
外層:高密度不織布阻水層防止飛沫進入
中層:聚丙烯熔噴過濾層過濾微塵及細菌
內層: 吸濕層 吸收濕氣及液體
細菌過濾率(BFE) ≥ 98%
微粒子過濾率(PFE) ≥ 98%
病毒飛沫(VFE) ≥ 98%
歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR
ASTM F2100-19 Level 2
售價：$139/20片
開賣網站：https://shop.banitore.com.hk/collections/banitore-x-lilaboc
開賣日期：14/7中午12點開賣
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