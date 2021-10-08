193@ERROR演繹NARS唇釉 33老婆必搶手機wallpaper+親筆簽名化妝袋

長期戴口罩的日子，最需要一支持久不脫色又舒適的唇膏。NARS大熱的Air Matte Lip Color空氣柔霧唇釉，曾獲不少美妝達人熱烈推薦，品牌最近為唇釉推出6款新色，更請來人氣組合ERROR成員Denis Kwok郭嘉駿(193)合作，接受唇色造型挑戰，拍攝宣傅短片及硬照。由即日至10月31日，NARS更首次舉行期間限定「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」，內有193的獨家互動片段、193手機wallpaper及不同禮遇，各位「33老婆」準備好未？
「時尚擔當」193一向愛試不同造型，今次用了Air Matte Lip Color兩款新色，包括粉啡色Lose Control及乾燥玫瑰色Dolce Vita展現不同魅力。
193 X NARS「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」宣傳片：LINK
NARS由即日起舉行期間限定「AIR MATTE 虛擬互動 POP-UP」，大家可以上網登記，透過參與6個虛擬實境區域，探索空氣柔霧唇釉，可以集齊圖案換領禮物。「READY TO WATCH」區域更有193互動片段，在完成互動後即可以下載獨家4款193手機wallpaper，更可以預約NARS秋冬美妝體驗，首30名於指定分店成功登記並完成服務的參加者，更可免費獲贈193親筆簽名時尚化妝包。另外，即日起至10月14日期間登記參加「AIR MATTE 虛擬互動 POP-UP」，可獲手機短訊，到NARS全線分店免費換領12色唇膏體驗裝，數量有限，送完即止。
NARS「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」
活動日期：即日至10月31日
登記網址：https://www.virtualevent.narscosmetics.com.hk/
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