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193@ERROR演繹NARS唇釉 33老婆必搶手機wallpaper+親筆簽名化妝袋
4 小時前
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NARSNARSHKReadyToAir193ERROR郭嘉駿DenisKwok空氣柔霧唇釉
193@ERROR演繹NARS唇釉 33老婆必搶手機wallpaper+親筆簽名化妝袋
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長期戴口罩的日子，最需要一支持久不脫色又舒適的唇膏。NARS大熱的Air Matte Lip Color空氣柔霧唇釉，曾獲不少美妝達人熱烈推薦，品牌最近為唇釉推出6款新色，更請來人氣組合ERROR成員Denis Kwok郭嘉駿(193)合作，接受唇色造型挑戰，拍攝宣傅短片及硬照。由即日至10月31日，NARS更首次舉行期間限定「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」，內有193的獨家互動片段、193手機wallpaper及不同禮遇，各位「33老婆」準備好未？

「時尚擔當」193一向愛試不同造型，今次用了Air Matte Lip Color兩款新色，包括粉啡色Lose Control及乾燥玫瑰色Dolce Vita展現不同魅力。

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193以型格的西裝造型配上Air Matte Lip Color粉啡色Lose Control，配上唇釉的絲滑聚合物及微細粉末組成雲霧柔化複合物，即時柔化色調，打造出如空氣無重的柔霧美唇，表現時尚型格Powerful Bold氣場。
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193亦嘗試了乾燥玫瑰色Dolce Vita，表達出引人入勝的Seductive Soft魅力。他換上輕柔的黑色襯衫，呼應唇釉如慕絲般輕盈的質感，上唇後感覺柔滑無重，全日保持舒適。
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193除了示範不同唇色，亦畫上了漸變唇妝效果，唇釉採用絨面掃頭特別設計，能輕易控制、自定上妝方法，唇色可隨意疊加至理想效果，由自然透薄至大膽顯色，塑造多變唇妝。

193 X NARS「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」宣傳片：LINK

睇193互動片段 下載4款wallpaper

NARS由即日起舉行期間限定「AIR MATTE 虛擬互動 POP-UP」，大家可以上網登記，透過參與6個虛擬實境區域，探索空氣柔霧唇釉，可以集齊圖案換領禮物。「READY TO WATCH」區域更有193互動片段，在完成互動後即可以下載獨家4款193手機wallpaper，更可以預約NARS秋冬美妝體驗，首30名於指定分店成功登記並完成服務的參加者，更可免費獲贈193親筆簽名時尚化妝包。另外，即日起至10月14日期間登記參加「AIR MATTE 虛擬互動 POP-UP」，可獲手機短訊，到NARS全線分店免費換領12色唇膏體驗裝，數量有限，送完即止。

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NARS首次舉行期間限定「AIR MATTE 虛擬互動 POP-UP」。
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觀看NARS X 193即時互動片段，在完成互動後即可以獨家下載193手機wallpaper，不同互動結果可下載一款指定193手機wallpaper。
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手機wallpaper共有4款。
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首30名於指定分店成功登記並完成秋冬美妝體驗的參加者，更可免費獲贈193親筆簽名時尚化妝包。
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33心水：AIR MATTE入門必備美唇套裝 購買193同款空氣柔霧唇釉LOSE CONTROL(粉啡色)及DOLCE VITA(乾燥玫瑰色)，即享迷你胭脂、迷你柔霧完美粉底液及時尚化妝鏡。 售價$520 (總值$766)
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33推介：AIR MATTE 皇牌底妝美唇套裝 購買193同款空氣柔霧唇釉LOSE CONTROL(粉啡色)或DOLCE VITA(乾燥玫瑰色)、光亮柔滑遮瑕霜及裸光蜜粉餅各乙件，即享迷你古銅粉、迷你柔霧完美粉底液及時尚化妝袋。 售價920 (總值$1,241)

NARS「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」

活動日期：即日至10月31日

登記網址：https://www.virtualevent.narscosmetics.com.hk/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/193error演繹nars唇釉-33老婆必搶手機wallpaper親筆簽名化妝袋-287978
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