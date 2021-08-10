2021七夕｜七夕情人節禮物推薦攻略！12款最適合送男/女朋友的禮物
2021七夕｜七夕情人節禮物推薦攻略！12款最適合送男/女朋友的禮物
今個星期六(14日)就是浪漫七夕，今年仍然無法外遊，不妨多花點心思在禮物之上，今次為大家介紹的，都是用得著，可以經常戴在或用在身上的實用禮物，不單可以表達心意，也讓另一半隨時陪伴在側！
ANTEPRIMA唐老鴨與黛絲系列
黛絲外表善良甜美，不過原來佻皮的她以捉弄男友唐老鴨為樂！(有沒有看到自己的影子？)ANTEPRIMA最近為WIREBAG迪士尼別注系列增添這兩名新成員，手袋由工匠花24小時以嵌花和刺繡技術編織，在經典藍白色與全新薰衣草色上，編織出唐老鴨與黛絲的趣緻表情。
唐老鴨手提袋 $4,995
黛絲手提袋 $4,995
Givenchy「LOVE七夕限量版」
適逢七夕情人節，Givenchy推出「LOVE七夕限量版」的花漾年輕嫰肌雙效氣墊日霜及華麗魅彩啞緻唇膏N°37，設計靈感受Givenchy 品牌創辦人Hubert de Givenchy 手寫的「LOVE」字樣啟發，簡單直接表達永無止境的愛，注滿浪漫顏色。
「花漾年輕嫰肌雙效氣墊日霜」($490)：粉紅配白大理石紋理乳霜，與皮膚接觸後自然融合，柔化瑕疵同時帶來亮肌效果，柔化瑕疵，讓皮膚保持滋潤、光滑和飽滿，疲倦跡象明顯減少。
「華麗魅彩啞緻唇膏N°37」($320)被喻為Givenchy最時尚的產品，唇膏質地柔軟輕巧，簡單一抹就可打造絲絨啞緻妝效。
Furla Splendida小號肩袋 $3,690
這款拉絨小牛皮手袋既可掛肩亦可斜揹使用，翻蓋配有隱藏式搭釦，內攏設有多個隔層，實用之餘，袋身飾有精緻的銀色金屬圓環鏈條裝飾細節，流露時尚設計美感。
Furla Sirena 迷你Hobo手袋 $3,260
淺藍色手袋並非經常見到，這款手袋展現復古美學，以雙拱門金屬釦作為重點設計元素，採用質感柔軟的小牛皮製成，並備有3個尺碼選擇，適合不同女生需要。
Miu Miu MATELASSÉ納帕軟皮掛肩袋 $13,300
手袋呈現起伏有致的層次感，彰顯經典的Matelassé工藝，鑲嵌珍珠的珍貴肩帶別具特色，設計高雅精緻。
GUCCI FLORA GORGEOUS GARDENIA香氛
全新香氛散發甜而不膩的花香，芳香比以前推出的淡香氛更為馥郁。適逢品牌百年誌慶，香水以全新漆面粉紅色配以品牌獨有的Flora圖案亮相。
愉悅的經典花香以梔子花為主調，其清香備受眾人愛戴，相傳曾用於調配靈丹妙藥。宜人的梨花香調為前調，牽引出用家內心的愉悅歡欣，紅糖香調則為尾調注入一絲清甜。$575/30ml、$825/50ml、$1,110/100ml
Bvlgari Allegra Collection 香水系列
由5款女士香水和5款精醇香水組成，可以隨個人喜好，自由疊加出層出不窮的香氣。5款女士香水注滿意大利的蓬勃活力，營造意式氛圍：例如地中海暖陽的明媚燦爛、羅馬落日小酌的悠然樂趣，及威尼斯狂歡節的迷人魅力，一解無法外遊之苦。
BVLGARI Divas' Dream 系列 18K玫瑰金鑲鑽石頸鏈（夏日限定系列）$35,300
頸鏈由羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克圖案汲取靈感，經典扇形設計勾勒出曼妙的裙擺造型。寶石與鑽石層層漸變，綻放屬於愛情的浪漫氣息。
FURLA Man Giove XL休閒手提袋 $4,890
手提袋由黑色映襯迷彩色調，配以柔軟的小牛皮及實用的可調校真皮挽帶，實用與時尚兼備。
BURBERRY Hero 男士香水
香氛以璀璨清新的佛手柑注入活力，杜松和黑椒的氣息提神振奮。基調糅合3個產地(阿帕拉契山脈、阿特拉斯山脈和喜馬拉雅山脈)的雪松，溫潤調子令活力充沛的氣息更濃郁。品牌更找來神秘大膽但又成熟沉穩的Adam Driver拍廣告，體現自由、蛻變和剛陽魅力。$595/50ml、$830/100ml、$1,000/150ml
TAG Heuer Aquaracer 300 Calibre 5自動腕錶 $24,300
Aquaracer Professional 300腕錶設計剛勁優雅，除了在系列中注入耐刮的陶瓷嵌件之外，亦為錶圈的12個刻面中的每個刻槽都進行加工、使錶圈更易抓握及轉動。藍寶石水晶玻璃錶鏡亦有改進，在6時位置的日期顯示底部添加放大鏡，令錶面維持光滑觸感的同時，亦更易讀取日期。
《機智醫生生活2》的主角劇中柳演錫，早前出席韓國活動時亦有戴上。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/時尚/2021七夕｜七夕情人節禮物推薦攻略！12款最適合送男女朋友的禮物-279965