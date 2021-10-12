2021聖誕｜第一次推出倒數月曆的品牌：CHANEL巨型香水、Guerlain養蜂小屋

來到10月中，各大美妝品牌陸續推出聖誕倒數月曆，當中近日在IG瘋狂洗版的CHANEL N°5巨型香水倒數月曆，內更有N°5香水的配飾；Guerlain的養蜂箱外盒同樣奢華養眼，以全新推出的香氛蠟燭和陶瓷燭台作賣點。作為送給自己的年終禮物，絕對不過分！
首度推出倒數月曆的品牌1：CHANEL N°5 THE CALENDAR $6,250
今年是經典的N°5香水100周年慶典，品牌的首個倒數月曆亦順理成章地以巨型N°5香水瓶作外盒設計，恍如一件藝術品。倒數月曆一反傳統：內有27個小盒由「5」至「31」標示，「5」代表香水，「31」則象徵充滿神秘感的康朋街31號，讓大家順道倒數迎接新一年。
月曆集合CHANEL的經典產品，包括以N°5為靈感的限量版ROUGE ALLURE閃漾亮澤唇膏、最新紅色調的LE VERNIS甲油和一瓶N°5 Eau de Parfum，還有飾以數字「5」的手鏈、獨一無二的飄雪球，以及各式特地為今次百年慶典而設、讚頌N°5香水的配飾。月曆僅限量發售，各位粉絲真的不要錯過。
首度推出倒數月曆的品牌2：Guerlain 璀璨蜂願倒數月曆 $5,600
養蜂小屋的外盒不單奢華，同時呼應品牌的象徵「蜜蜂」。倒數月曆內藏25件禮物，包括藝術沙龍的迷你香氛瓶、全新香氛蠟燭和陶瓷燭台、KissKiss親親唇膏、陶瓷香磚、殿級蜂皇乳霜等。
首度推出倒數月曆的品牌3：Chantecaille 倒數月曆 $3,500 (12月發售)
Chantecaille今年也首度推出倒數月曆，包裝盒的設計以大自然為靈感，盒面印上被稱為生命之機的猴麵包樹，在慶祝節日之時都不忙保育初心。揭開兩摺式的盒面，內藏12個裝載驚喜的小抽屜，集齊品牌最受歡迎的產品，由基本護膚程序至精選妝品，包括精華、面霜、眼霜、玫瑰油、眼影、睫毛膏、胭脂等。
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首度推出倒數月曆的品牌4：LUSH 聖誕月曆禮盒 $2,800
LUSH過去都有推出倒數月曆，但今年是首度可以在香港買得到，內有25款產品，包括禮盒限定的吱吱小鼠泡泡浴芭、睡公主汽泡彈及聖誕快樂沐浴露；另有3款復刻產品：玻璃奇緣汽泡彈、飄雪聖誕汽泡彈及企鵝爵士泡泡浴芭。禮盒的紙盒及單張以百分百再造卡紙及紙張製成，可重用或與紙張一起回收，絲帶亦以百分百回收膠瓶再造而成，貫徹品牌的環保理念。