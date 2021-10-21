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2021聖誕｜Lush夢幻粉紅打卡限定店 學整彩虹汽泡彈
40 分前
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LUSH冬季雪天使期間限定店汽泡彈工作坊2021聖誕聖誕禮物
2021聖誕｜Lush夢幻粉紅打卡限定店 學整彩虹汽泡彈

最近天氣開始涼，Lush就十分應境地在海港城LCX開設「Snow Fairy 冬季雪天使期間限定店」，讓大家提早歡度佳節。除了夢幻的打卡熱點外，限定店將發售Lush的冬季限定系列，包括多款萬聖節及聖誕節禮品，周末更設有新鮮手製工作坊，可以體驗製作品牌的浸浴產品！

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迷人粉紅場景讓大家打卡。

工作坊學整彩虹汽泡彈

限定店內設有雪天使打卡專區，迷人粉紅的場景讓人少女心爆發。品牌同時推出了「訂制專屬雪天使沐浴露」，可以在雪天使沐浴露包裝貼紙上自定字句，製作出獨一無二的禮物，向摯愛及親友在佳節送上祝福。完成旅程後，更可到Lush的LCX 分店獲取雪天使身體修護霜試用裝，體驗標誌性香氣。

期間限定店設有新鮮手製工作坊，讓大家親手製作愛的彩虹汽泡彈，完成後更可帶回家享用，有興趣者可以在工作坊當日現場報名，報名詳情可留意Lush的社交帳號。

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「訂制專屬雪天使沐浴露」可以在包裝貼紙上自定字句。
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工作坊讓大家親手製作彩虹汽泡彈。
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愛的彩虹汽泡彈

首推出聖誕月曆禮盒

今年是港澳分店首度推出聖誕月曆禮盒，現場的禮盒專區可以一次睇晒多款禮盒限定產品，包括禮盒背後的設計特色及環保概念，亦可提早採購禮物，感受節日氣氛。

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禮盒專區
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歡欣聖誕禮盒 $450 充滿玩味的禮盒，內裡印有以Lokta紙製作而成的節慶插畫，可以製作手指玩偶、聖誕彩旗和家庭遊戲，增添節日氣氛。
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夢幻之境禮盒 $750 一次盡攬Lush的熱賣薰衣草產品，睡公主系列蘊含薰衣草和零陵香精萃的馥郁香氣，交替使用薰衣草系列中的浸浴及沐浴產品，進睡前不忘塗上潤膚乳及戴上百分百有機棉眼罩，建立寧神安眠的健康好習慣。
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雪橇好友汽泡彈 $125
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天使星光汽泡彈 $125

Snow Fairy冬季雪天使期間限定店︰

日期：10月18日至31日

時間：早上10時至晚上10時

地點：LCX正門展覽位置(海港城海運大廈三階)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/2021聖誕｜lush夢幻粉紅打卡限定店-學整彩虹汽泡彈-289832
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