OL
2021聖誕｜Lush夢幻粉紅打卡限定店 學整彩虹汽泡彈
40 分前
2021聖誕｜Lush夢幻粉紅打卡限定店 學整彩虹汽泡彈
最近天氣開始涼，Lush就十分應境地在海港城LCX開設「Snow Fairy 冬季雪天使期間限定店」，讓大家提早歡度佳節。除了夢幻的打卡熱點外，限定店將發售Lush的冬季限定系列，包括多款萬聖節及聖誕節禮品，周末更設有新鮮手製工作坊，可以體驗製作品牌的浸浴產品！
工作坊學整彩虹汽泡彈
限定店內設有雪天使打卡專區，迷人粉紅的場景讓人少女心爆發。品牌同時推出了「訂制專屬雪天使沐浴露」，可以在雪天使沐浴露包裝貼紙上自定字句，製作出獨一無二的禮物，向摯愛及親友在佳節送上祝福。完成旅程後，更可到Lush的LCX 分店獲取雪天使身體修護霜試用裝，體驗標誌性香氣。
期間限定店設有新鮮手製工作坊，讓大家親手製作愛的彩虹汽泡彈，完成後更可帶回家享用，有興趣者可以在工作坊當日現場報名，報名詳情可留意Lush的社交帳號。
首推出聖誕月曆禮盒
今年是港澳分店首度推出聖誕月曆禮盒，現場的禮盒專區可以一次睇晒多款禮盒限定產品，包括禮盒背後的設計特色及環保概念，亦可提早採購禮物，感受節日氣氛。
Snow Fairy冬季雪天使期間限定店︰
日期：10月18日至31日
時間：早上10時至晚上10時
地點：LCX正門展覽位置(海港城海運大廈三階)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/2021聖誕｜lush夢幻粉紅打卡限定店-學整彩虹汽泡彈-289832