戴口罩已成為日常指定動作，一對明亮有神的雙眼，不單可以提高顏值，更大大提升別人對你的好感度！今次介紹5款最新眼影，包括溫柔的玫瑰色、和暖的大地色系、神秘紫紅，以至閃爍粉裸，讓大家化出亮眼迷人的眼妝！
HOURGLASS CURATOR 魅惑自由組合眼影系列
粉狀眼影系列備有40種色調，並備有啞緻、絲緞、金屬及珠光4種妝效，系列有單格、3格及5格眼影盤，可以自由組合喜愛顏色。眼影粉末質地順滑，顯色且容易暈染，輕盈舒適。
值得一提的是，眼影盤以錫及PCR回收塑膠製成，藉以取代原生塑膠，每個單格、3格及5格眼影盤均能分別減少浪費1個、2.5個及5個膠樽，而眼影格亦以回收鋁材製造，全面考慮及支持可持續發展。眼影 $260
單格眼影盤 $90、3格眼影盤 $110、5格眼影盤 $145
RMK 瑰麗夢境四色眼影盤(8月6日起限量發售)
以秋日天空為靈感，由不同質感組成。精緻的暖色調帶來微妙變化，在紅調中加人棕色、粉調中加入大地色，帶出眼部深邃感，展現恰到好處的甜美格調。$440
RMK 2110 9812
HOURGLASS 2118 2288
NARS 四色眼影組合 #TAJ MAHAL
以經典大熱的Taj Mahal胭脂為靈感，囊括閃爍金色受及淺桃色、帶金粉的亮橙色，再配上啞緻紫紅色，為眼妝增添神秘感。$440 NARS 2918 9886
Charlotte Tilbury 單色眼影
品牌為人氣獲獎的Eyes to Mesmerise單色眼影膏，推出Pillow Talk及Walk of No Shame色調，眼影質感絲滑，容易推開，並為妝容增添多層次的珠光明亮感。$250 Charlotte Tilbury 2311 6118
Dior 高級訂製五色眼影
(Birds of a Feather珍藏版) #659 Early Bird
眼影的霜狀粉末帶來細緻觸感，虹彩妝效演繹雀鳥羽毛隨光影變幻的色彩，並特別綴上別緻羽毛圖騰，呼應雀鳥和羽毛的主題，帶來細膩優雅的妝容。 $620 Dior 2156 9810