5款夏日香水推薦清單

踏入炎夏，除非你是MIRROR，否則大褸與冷衫應該一早收起了！在換上輕盈透薄的背心與裙子的同時，不妨也改噴新香水，點綴一下日常造型。今次介紹5款截然不同的香水，無論是清新的玫瑰，或者是誘人神秘的琥珀，還是如泡泡糖的甜美香氣，總有一款可以配搭到當日心情！文：Abby
甜美香調：MOSCHINO TOY 2 BUBBLE GUM EDT
品牌標誌性的玩具熊香水瓶，換上粉紅甜蜜色調，日前更請來男團MIRROR成員Ian(陳卓賢)現身宣傳。香氛以「泡泡糖」命名，玫瑰的高雅細膩特質，糅合泡泡糖香氣，帶來顛覆想像的反差萌香氣。甜蜜跳脫的泡泡糖氣息率先觸動感官的享受，糅合柑橘蜜餞、香桃及辛辣香料，牽引出麝香及木香的醉人韻調，帶來甜美、辛辣與熱情交織的香氛，加上粉紅小熊樽身設計，展現「粉紅控」女生活潑調皮的一面。
$360/30ml、$530/50ml、$680/100ml MOSCHINO 3911 1627
其他香水推介
透亮清新：
Givenchy Irresistible 傾城香水
選用土耳其大馬士革玫瑰，新鮮的玫瑰花露令香水變得清澈晶瑩。結合優雅鳶尾花及法國布根地黑加侖子，巧妙地豐富香水香氣。多面稜錐切面的香水瓶，展現香水的清新感。$685/50ml、$810/80ml
Givenchy 2111 8930
海邊氣息：
TOM FORD SOLEIL BRÛLANT
香氛散發如被陽光親吻過的花香及琥珀般的溫暖，糅合東方花香、柑橘和佛手柑的新鮮氣息，樹脂、木質和花蜜散發誘人香氣，並帶來煙熏調及奢華感。$2,330/50ml、$5,150/250ml
TOM FORD 2115 9346
盛開繁花：
Bvlgari Omnia By Mary Katrantzou
品牌與希臘裔英倫設計師Mary Katrantzou聯乘合作，創造如香氛萬花筒的瓶身，猶如一件抽象藝術品。香調融合柑橘、梔子花和無花果葉的清新，香氛明亮豐盈。$1,035/65ml Bvlgari 2118 3653
溫暖明亮：
ARMANI beauty TERRA DI GIOIA 香水
溫暖親和的細緻香調，捕捉陽光普照的地中海邊界氣息。香水以茉莉花為靈魂核心，加上杏仁花的溫暖乳香和深刻的琥珀木調，營造質感細膩、鮮明的香調。$690/50ml ARMANI beauty 2385 7838