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6款夏日必備柑橘調香水
2021-06-04
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香水柑橘MaisonFrancisKurkdjianPenhaligonsdiptyqueChloeGUERLAINMAISONMARGIELAREPLICASephora
6款夏日必備柑橘調香水

踏入6月，天氣愈來愈熱，除了衣櫃要換季之外，
不妨也換上明亮的橘子類香水，無論配搭花香或木調，
即使身處繁華鬧市街中，都自帶清爽與明淨的微妙氣息。
文：Abby

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Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Cologne forte 淡香精
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diptyque Ilio 淡香水
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Penhaligon’s Racquets香水

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Cologne forte 淡香精
以卡拉布里亞佛手柑作前調，一大束簇擁的白花香調如山梅花與甜豌豆，交織著散發芳香的白麝香調，予人純淨明亮的感覺，宛如清新空氣。$1,680/70ml
Maison Francis Kurkdjian
2118 2288

Penhaligon’s Racquets香水
香水以柑橘木調為主調，配合香檸香精、愈創木、龍涎香及木調皮革，閃爍著如香橙氣泡酒不斷上升的清爽涼意，清透明亮且持久不褪。$1,700/100ml
Penhaligon’s 2359 3001

diptyque Ilio 淡香水 
地中海香調包含清新的地中海果實仙人掌果香氣，配搭佛手柑、鳶尾花及茉莉香調，更請來英國藝術家Luke Edward Hall負責設計包裝，融入當地風光。$1,150/100ml   diptyque 2111 9726

GUERLAIN 白花蜜露淡香氛
佛手柑一直是品牌最具象徵性的成分，香水匯集木蘭、玫瑰及小花茉莉等花香，前調湧現卡拉布里亞佛手柑清香，帶來優雅、大膽而舒懷的香氣。$680/75ml、$930/125ml 
GUERLAIN 2869 1552

MAISON MARGIELA REPLICA Beach Walk Eau de Toilette 
香水以佛手柑的柑橘香，混合椰奶、雪松及依蘭依蘭香氣，呈現獨特的溫暖花香調，喚起夏日海灘的明媚氣息。$1,150/100ml
Sephora 3168 4088

Chloé Atelier des Fleurs Verbena 
由調香師Mylène Alran製作，她小時候常將自家花園裡的馬鞭草拿在手上輕輕摩擦，讓自己一整天都沾滿香氣。馬鞭草糅合玲瓏的檸檬清香，微妙清新，花香柑橘散發著自然的光芒。
$990/50ml、$1,890/150ml
Chloé 2118 5622

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GUERLAIN 白花蜜露淡香氛
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MAISON MARGIELA REPLICA Beach Walk Eau de Toilette
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Chloé Atelier des Fleurs Verbena
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/6款夏日必備柑橘調香水-270575
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