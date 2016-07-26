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AK、Lokman、Tiger快閃ifc 親自教粉絲襯首飾
14 分前
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AK、Lokman、Tiger快閃ifc 親自教粉絲襯首飾
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人氣爆燈的MIRROR又再出場，3位成員Anson Kong(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)及Tiger(邱傲然)，今日朝早快閃中環ifc的Pandora，與粉絲們介紹最新的Pandora Moments秋季系列，更分享飾品的配搭心得，未知一眾鏡粉會否跟著入手？

Pandora Moments一改品牌的固有風格，首度推出手袋扣、鎖匙扣、心形串飾扣，以及可配搭吊飾的耳環圈等，讓大家將飾物charms掛於頸鍊、手袋、鎖匙，甚至是牛仔褲上！不單有更多佩戴串飾的方法，而且部分串飾設計中性，男生都一樣可以carry得到。

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講到三子的配搭心得，作為隊長的Lokman，揀選了刻有「FOLLOW YOUR DREAMS」字句的Dreamcatcher串飾，將正能量和追夢的元素融入造型中，提醒自己要保持熱情和初心。他又十分欣賞新出的串飾扣，可隨意扣在手機殼上，帶來更多變化，令造型更有個人色彩。

公認為貓奴的副隊長AK，就被小貓造型吊飾吸引，他更特意加上「A」、「K」字母，襯出個人專屬飾物，別具意義。AK更即場展示手上的配搭，「我平日私下嘅穿搭風格都以黑色、簡約型格為主，今次揀選Pandora Moments T字扣蛇形手鏈同黑色皮革雙圈手帶，百搭易襯，日常打扮都襯到。」

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Lokman喜歡Dreamcatcher串飾，因為有正能量和追夢的意思。
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Anson Kong揀選了小貓造型吊飾，更特意加上「A」、「K」字母，突顯他細心的一面。
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Tiger則表示：「我平日衣著風格偏向日系路線，最愛大地色系，因此經常用飾品作點綴，好似今次嘅串飾扣，可以扣於皮帶圈上，襯上自己鍾意嘅串飾。除咗相機，我嘅心水之選仲有月亮、法蒂瑪之掌同羽毛吊飾，大自然風嘅簡單掛飾，即時為造型加分。」

除了MIRROR三子，一向型格時尚的跳唱女歌手陳凱詠（Jace）亦帶同師妹樂壇新人周詠婷（Kerryta）現身，多以同色系配搭的Jace，即場演繹多款時尚串飾扣及手鏈，鍾情綠色的她特別配上不同綠色調的串飾，更表示：「用色大膽向來係我嘅穿搭守則之一，而且我鍾意顏色同款式混搭，帶來多層次效果；串飾亦能隨心情喜好自由配搭，帶在手上或隨意扣在不同位置。」Kerryta則揀選一系列粉紅色系為主的配飾，各款戒指和襯上粉色系串飾的手鏈及手袋扣，少女味十足。

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Tiger心儀羽毛吊飾。
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陳凱詠（Jace）帶同師妹周詠婷（Kerryta）現身。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/ak、lokman、tiger快閃ifc-親自教粉絲襯首飾-279119
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