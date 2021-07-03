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American Eagle x 環保設計師Angus Tsui 以回收牛仔褲設計時尚單品
33 分前
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AmericanEagleAngusTsui環保牛仔布慈善可持續發展
American Eagle x 環保設計師Angus Tsui 以回收牛仔褲設計時尚單品
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時尚牛仔品牌American Eagle早前在中環問設旗艦店，為慶祝新店開幕，品牌與本地環保時裝設計師Angus Tsui首度聯乘，推出以品牌REAL GOOD環保概念出發的聯乘系列，強調時裝可持續發展的一面。

聯乘系列表達永續時尚實踐＿及可持續發展意識的理念，以海洋生物為靈感，呈現猶如被海洋包圍一般的沈穩氛圍，系列結合實用性和時尚風格，深淺不一的牛仔布，由不同洗水及質料的American Eagle牛仔褲再造而成，搭配不規則拼接技巧及打褶效果設計，拼湊出極具層次感、具漸層效果的時尚藍調。系列包括男女裝及配飾單品，並搭配出不同造型，Angus更為每個造型命名，傳遞海洋的故事。

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15件獨一無二的牛仔單品，由即日至7月18日在中環旗艦店的REAL GOOD EXPERIENTIAL HUB展出，並正於airauctioneer.com/ae-capsule-collection 以慈善形式拍賣中，所得收益將全數捐贈予環保慈善機構Redress。

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STYLE 1 多元的海世界 海世界的多姿多彩，總讓人目不暇給。運用了一系列的剪裁及拼接技巧，不論上身如甲殼類細緻紋理設計，還是下身仿如波浪的大膽剪裁，都展現海世界的多元意境。
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STYLE 2 漸變的海岸藍調 海域的不同，讓海洋呈現出不同深淺的藍。受此浩瀚自然現象的啟發，這套未來感十足的作品充滿漸變及多層次效果，以不同水洗及質料AE牛仔褲再造而成。
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STYLE 3 大海的守護者 每人都應該守護這片守護着大自然的湛藍。以守護海洋為主題，這套穿搭設計融入海洋元素，剪裁寛鬆風格自由，配合漁夫帽及襟帶，隨時準備好向大海出發。
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STYLE 4 海洋流線美感 以海洋生物優美的流線型作剪裁靈感，這套設計散發活潑的海洋氣息，配以精緻的海豚公仔更顯獨特。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/american-eagle-x-環保設計師angus-tsui-以回收牛仔褲設計時尚單品-274679
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