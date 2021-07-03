American Eagle x 環保設計師Angus Tsui 以回收牛仔褲設計時尚單品

時尚牛仔品牌American Eagle早前在中環問設旗艦店，為慶祝新店開幕，品牌與本地環保時裝設計師Angus Tsui首度聯乘，推出以品牌REAL GOOD環保概念出發的聯乘系列，強調時裝可持續發展的一面。
聯乘系列表達永續時尚實踐＿及可持續發展意識的理念，以海洋生物為靈感，呈現猶如被海洋包圍一般的沈穩氛圍，系列結合實用性和時尚風格，深淺不一的牛仔布，由不同洗水及質料的American Eagle牛仔褲再造而成，搭配不規則拼接技巧及打褶效果設計，拼湊出極具層次感、具漸層效果的時尚藍調。系列包括男女裝及配飾單品，並搭配出不同造型，Angus更為每個造型命名，傳遞海洋的故事。
15件獨一無二的牛仔單品，由即日至7月18日在中環旗艦店的REAL GOOD EXPERIENTIAL HUB展出，並正於airauctioneer.com/ae-capsule-collection 以慈善形式拍賣中，所得收益將全數捐贈予環保慈善機構Redress。
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