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Anson Kong著深藍衛衣 宣傳VERSACE海洋香水
9 小時前
Anson Kong著深藍衛衣 宣傳VERSACE海洋香水
MIRROR的廣告代言及宣傳活動接過不停，副隊長Anson Kong江熚生(AK)今日就到尖沙咀海港城，出席VERSACE的香水品牌活動，吸引近名生粉到場應援，場面非常墟冚！
VERSACE今次以澄藍的海洋為藍本，推出Dylan Turquoise香水，並以藍天碧海的渡假小島為主題，在海港城設立期間限定店。品牌更特意請來Anson Kong(AK)到場，身穿VERSACE藍色衛衣的AK，一向熱愛運動，一到夏天不忘出海玩水，曬得一身健康膚色，非常切合香水的海洋主題。AK更十分識做地在現場不同位置停留，務求令生粉都可以近距離影到相，甫士多多的他不停揮手，大派心心及飛吻，更一度與粉絲握手，令一眾生粉非常開心！
Dylan Turquoise香水融合傳統與創新藝術的，前調有清新檸檬香氣，伴隨西西里島的意大利柑橘芳香，加上粉紅胡椒的襯托，提升甜美度。主調則以熱帶風情的番石榴清爽獨特香氣，與清澈的茉莉花及温柔的小蒼蘭交織，香氣層疊融合。另有琥珀與木香特質的千龍木為基調，為整體奢華優雅增添時尚感。
VERSACE 香水期間限定店
地址：尖沙咀海港城海運大廈L2中庭 (Facesss 同連卡佛中間)
日期：即日至8月1日
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/anson-kong著深藍衛衣-宣傳versace海洋香水-277815