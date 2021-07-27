Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
Anson Kong著深藍衛衣 宣傳VERSACE海洋香水
9 小時前
#Hashtags
MIRRORAnsonKongAK江熚生VersaceDylanTurquoiseVersaceHK香水
Anson Kong著深藍衛衣 宣傳VERSACE海洋香水
news-images

MIRROR的廣告代言及宣傳活動接過不停，副隊長Anson Kong江熚生(AK)今日就到尖沙咀海港城，出席VERSACE的香水品牌活動，吸引近名生粉到場應援，場面非常墟冚！

VERSACE今次以澄藍的海洋為藍本，推出Dylan Turquoise香水，並以藍天碧海的渡假小島為主題，在海港城設立期間限定店。品牌更特意請來Anson Kong(AK)到場，身穿VERSACE藍色衛衣的AK，一向熱愛運動，一到夏天不忘出海玩水，曬得一身健康膚色，非常切合香水的海洋主題。AK更十分識做地在現場不同位置停留，務求令生粉都可以近距離影到相，甫士多多的他不停揮手，大派心心及飛吻，更一度與粉絲握手，令一眾生粉非常開心！

news-images
近千生粉應援！
 news-images
不忘chok pose。
 news-images
news-images
場面勁墟冚！

Dylan Turquoise香水融合傳統與創新藝術的，前調有清新檸檬香氣，伴隨西西里島的意大利柑橘芳香，加上粉紅胡椒的襯托，提升甜美度。主調則以熱帶風情的番石榴清爽獨特香氣，與清澈的茉莉花及温柔的小蒼蘭交織，香氣層疊融合。另有琥珀與木香特質的千龍木為基調，為整體奢華優雅增添時尚感。

news-images
VERSACE DYLAN TURQUOISE 香氛 $490/30ml、$680/50ml、$850/100ml
 news-images
香水仲可以刻名。

VERSACE 香水期間限定店

地址：尖沙咀海港城海運大廈L2中庭 (Facesss 同連卡佛中間)

日期：即日至8月1日

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/anson-kong著深藍衛衣-宣傳versace海洋香水-277815
#Hashtags
MIRRORAnsonKongAK江熚生VersaceDylanTurquoiseVersaceHK香水

首度合體｜Jer、Tiger及Jeremy拍廣告 Tiger做掌上壓引尖叫聲

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
首度合體｜Jer、Tiger及Jeremy拍廣告 Tiger做掌上壓引尖叫聲
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多