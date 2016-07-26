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ARMANI人氣紅氣墊增4款粉盒 MIRROR四子及Jeffrey齊撐
1 小時前
ARMANI人氣紅氣墊增4款粉盒 MIRROR四子及Jeffrey齊撐
ARMANI Beauty最近為王牌的紅氣墊「絲光輕透氣墊修護粉底」，換上4款新包裝，在尖沙咀海港城開設期間限定店，更請來MIRROR四子Lokman(楊樂文)、Anson Kong(江𤒹生)、Jer(柳應廷)及Stanley(邱士縉)，以及新一代男神魏浚笙(Jeffrey)出席齊撐！
氣墊的外盒設計靈感來自ARMANI Privé高級訂製系列，4款設計包括漆亮、雲石紋、仿荔枝皮紋及閃鑽，令這個補妝神器更具時尚感。新粉盒改用磁吸式開關，開合時更方便輕鬆，又增設粉撲收納空間，確保粉撲安穩收妥，粉盒的開盒角度更提升至180度，方便補妝。四子表示︰「出道後學會自己化妝，尤其男士喜歡簡易輕薄的化妝品，新的紅氣墊可以滿足我們需求，上妝即定妝，保持清爽不黏膩，還設有4款粉盒可供選擇！」現凡於限定店購買全新粉底，可在現場刻名(只限漆皮紅及雲石紅兩款)，立即私有化氣墊粉底！
限定店包括兩大打卡位，完成特設的小遊戲，有機會獲得全新人氣NEOCream試用套裝，更有多款優惠，例如購買紅氣墊粉底套裝，即可獲贈迷你底妝唇妝產品及限量氣墊粉底化妝袋。
MY ARMANI TO GO Cushion Pop-up Event
日期：即日起至7月13日
時間：早上10時至晚上9時
地址：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/armani人氣紅氣墊增4款粉盒-mirror四子及jeffrey齊撐-275167