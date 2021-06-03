Beauty Botanica進駐置地廣塲 28個美容健康品牌 仲有粉紅庭園打卡位

踏入夏季，是時候為化妝品及護膚品換季，Beauty Botanica最近在置地廣塲中庭正式開業，引入28個美容和身心靈健康品牌，由小眾牌子到知名品牌、天然產品、健康配方等都一一涵蓋，也有美髮用品、CBD產品和蠟燭等。
Beauty Botanica引入不少香港獨家的品牌，例如護膚品牌LUMI是高效能零殘忍專家，其產品不含對羥基苯甲酸酯、礦物油或人造香料，首次在香港亮相。香氛品牌Wildheart Organics也提供獨特的體驗，讓顧客創造個人化的家用香氛。
Beauty Botanica同時與CONSCIUS合作，將3個備受追捧的網上小眾品牌引入到香港，在本地零售市場首次亮相，包括來自澳洲的The Kind Sunscreen，其防曬用品全天然而且不危害環境、瑞典護膚品牌Melyon和3rd Ritual的身體護理用品。
為人熟識的品牌包括Erno Laszlo、MTM Labo，以及由香港女演員蔡卓妍創辦的護膚品牌Enfantskin。而Evolcare提供一系列天然、潔淨和零殘忍的護膚產品，並全都以單劑量包裝，方便使用。
可持續發展、潔淨美容和天然產品近年在香港流行起來，因此Beauty Botanica亦引入許多環保和具有社會意識的品牌，例如護膚品牌Monastery由採購自小型農火的有機天然材料製成，而Eir NYC則生產不損害珊瑚礁以及可回收的防曬霜。
為了提供全面的身心靈健康體驗，Beauty Botanica也囊括多個能確保顧客由內至外都煥發美麗健康的品牌。如Mayde Tea手工調製的有機健康茶系列，也是另一個首次在香港登場的品牌。顧客還可以嘗試Reset非基因改造、以水份為基礎的CBD營養補充劑。
Beauty Botanica的設計由繁花盛放的夏日庭園作靈感，柔和的桃紅色和粉紅色調，絕對適合打卡。場內還設有「Boyfriend Drop-Off」區域，靈感來自傳統紳士俱樂部，這空間可以為手機充電、欣賞音樂，或者享用由The Whisky Library調配的時令飲品和雞尾酒，或是illy咖啡。