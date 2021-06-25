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Caudalie x 張進翹辦見面會 同氣質男神即場互動
1 小時前
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CaudalieManson張進翹葡萄籽見面會
Caudalie x 張進翹辦見面會 同氣質男神即場互動
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以「葡萄美肌」及「環保美容」聞名的 Caudalie，從葡萄籽水中發現最強天然保濕抗敏的秘密，最近更為Vinosource-Hydra葡萄籽保濕系列推出升級版，有效平衡肌膚微生態，激活自我抗敏力，預防因炎熱又潮濕的天氣引致的敏感肌，令皮膚更健康！

新晉氣質男神張進翹(Manson Cheung)，原來也是葡萄籽保濕系列的忠實用家，升級版葡萄籽急救保濕精華和全新葡萄籽水保濕啫喱面霜，更是他的私心之選。這極速保濕抗敏的夏日必備新救星，用後清爽自在，多次為他穩定膚質，對抗因生活緊張和作息不定時而引起的敏感不適，不再被敏感症狀滋擾思緒，令他更專注創作歌曲及演出，時刻保持最佳狀態。

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系列配方更是地球友善，不含矽、石蠟、礦物油和微膠粒，對肌膚安全無害之餘，還可以被地球分解。任何購物後，Caudalie更會不扣除成本地捐出消費額的1%給1% for the Planet支持全球植樹計劃，療癒大自然。

品牌特意邀請Manson於7月22日下午5時正，親臨沙田新城市廣場的Caudalie專門店，舉行粉絲見面會，與現場粉絲即時互動，Manson更會即場自彈自唱即將推出的全新歌曲《無可救藥的浪漫》，療癒都市人的肌膚和心靈。Manson與品牌花盡心思籌備了驚喜小禮物，詳情將於見面會當日宣布，粉絲們不要錯過！

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Caudalie X 氣質男神 - Manson張進翹見面會

日期：7月22日

時間：下午5時正

地點：Caudalie沙田新城市廣場專門店

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/caudalie-x-張進翹辦見面會-同氣質男神即場互動-275270
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