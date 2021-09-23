Dear皮膚，見字飲水！

中秋過後，除了天氣轉涼，也開始逐漸乾燥起來，如果本身是乾性肌膚的女生，更可能出現繃緊痕癢，甚至粗糙、了無生氣，皮膚絕對要見字飲水，換上高效保濕的護膚品，鎖住肌膚水分，讓皮膚回復光澤！文：Abby
Chanel
HYDRA BEAUTY山茶花晚間煥膚保濕精華$745/15ml
雙效精華能溫和煥膚及加強保濕，對抗暗啞、乾燥和怠倦無生氣的肌膚。啫喱狀質感輕盈易吸收，加入高效保濕的白山茶花萃取，刺激負責調節肌膚水分的受體，令肌膚能自我保濕，自然平衡水分。
Chanel 2753 9663
Aesop
香芹籽抗氧化高效精華 $600/60ml
精華有效強健肌膚、保濕及抗氧化，同時防禦空氣中的污染微粒傷害。質地輕盈，可被迅速吸收，呈霧面光澤。適合油性、混合性、敏感及困擾肌膚，也十分適合溫暖潮濕氣候人士。
Aesop 2964 0799
La Prairie
魚子全效晚間精華油 $4,450/20ml
蘊含魚子的抗皺精華，日間專注防護，晚間則集中再生，撫平紋理，平滑緊緻嫩肌，提升及重塑輪廓。作為修護程序的最後步驟，鎖住水分，並在肌膚表面築起保護層，抵抗歲月導致的缺乏活力問題。La Prairie 2524 6136
su:m37°
水漾補濕免疫力精華$790/50ml
蘊含加入來自海洋的發酵乳酸菌成分Bluemune，可提升肌膚免疫力，穩定紊亂的肌膚狀況，提升肌膚自我修復的抗炎力量。同時蘊含2.5億個梨花谷酵母，開啟肌膚「水通道」，潤澤精華成分層層滲透，平衡水油狀態。
su:m37° 2870 1812
mtm labo
custom-blended hydrating mask $1,070/61g
配方針對極度乾燥及缺水的肌膚，提供超卓的保濕效果。透明質酸鈉及洋金菊等保濕要素能賦活肌膚，預防水分再度流失，延緩老化，重塑更細緻亮澤的肌膚。特別適合缺水及老化肌膚。mtm labo 2121 1470
First Aid Beauty
強效緊緻膠原蛋白面霜$329/50ml
針對初老肌膚，幫助膠原增生，令肌膚保持彈性、保濕及滋養。有助減少細紋和皺紋，強韌肌膚屏障。同時紓緩繃緊，改善乾燥引起的痕癢。即日起至10月31日，凡於官網購買面霜，輸入優惠碼【BOUNCY30】，即減$30及免運費。
First Aid Beauty 3188 9307