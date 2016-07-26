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diptyque節日系列 燭杯化身時尚擺設
2 小時前
diptyque節日系列 燭杯化身時尚擺設
可持續發展是全球大勢所趨，diptyque今年的節日系列重新演繹經典的Basile圖案、重現品牌在聖日爾曼大道34號首間精品店內牆的硬石紋理，加上亮眼的鍍金細節精工處理，令一件件芳香作品成為裝飾精品。更值得一提的是，品牌在創作中加入環保元素，例如推出專為蠟燭杯而設的配飾，在蠟燭點完後，即時成為家中的時尚點綴，亦為節日添上多一種意義。
聖誕系列共有3款限量版香氛蠟燭，配搭鍍金燭蓋及金色陶釉燭杯系列，燭杯分別以孔雀石、青金石及光玉髓色調裝飾，3款香氣演繹冬日傳統，點亮節慶氣氛。蠟燭點完後，可用上新的燭杯裝飾配件，用來種植物、放化妝掃或棉花棒等，裝飾辦公室、浴室或家居，配件亦適用於品牌其他香氛蠟燭。
另一款室内擴香擺件則兼具裝飾與擴香功能，配搭多棱面玻璃瓶身的反射光線，幼藤枝可呈現美妙視覺效果，並有Baies(漿果)、Rose(玫瑰)和Tubéreuse(晚香玉)3種香調選擇，用完後可加入補充裝重複使用。據悉除了擴香之外，品牌的香水明年亦開始提供refill的服務，重用香水瓶。
文：Abby
查詢：2521 6799
diptyque節日系列 燭杯化身時尚擺設
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/diptyque節日系列-燭杯化身時尚擺設-292708