旅遊香氣｜diptyque 60周年限量系列 以香味探索不同城市

大家有多久沒有感受外遊的悸動？diptyque今年迎來60周年，第四項慶祝活動迎來高潮，新的Le Grand Tour系列，將品牌經典的橢圓標誌，化成一扇向世界開放的窗戶，融合藝術與文化，展開歐洲大陸間穿梭並汲取不同文明養分的傳統之旅。通過Le Grand Tour系列，帶領大家於東西方自由行走，系列呈現滋養品牌靈感的5大目的地：巴黎、威尼斯、米裡斯(Milies)、京都和比布魯斯(Byblos)，每一處都是diptyque三位熱愛旅行的藝術家創辦人心之所向、夢寐以求的所在地，透過香氛作品，向每個經典之城致敬，也讓大家以嗅覺漫遊不同城市。
中途停留地 N°01——Paris
旅程始於巴黎聖母院廣場上作為標誌「零公里處」(Kilometre Zero)的羅盤玫瑰，象徵法國各條道路的起點，而此處毗鄰diptyque的發源地——聖日爾曼大道34號。香氛蠟燭的橢圓標誌框內，便用羅盤玫瑰圖案來點綴，向首都巴黎致敬。色彩、香氣與外觀設計，無不獨具巴黎風韻。燭杯圖案的銅綠色調與聖日爾曼大道附近的舊書攤遙相呼應。由Olivia Giacobetti精心調製的香氛，讓人彷彿漫步於塞納河畔，古董店的蠟木香調、巴黎石街的懷舊氣氛與舊書頁散發的獨特香味互相交織。香氛蠟燭配搭黑色木雕燭蓋，設計源於早年diptyque陳列燭臺的樣式，在重現品牌過往之餘，更為這段感官、文化與歷史之旅的首站畫下完美句點。
中途停留地 N°02——Venise
旅程的第二站前往意大利威尼斯，這是diptyque創辦人十分熟悉的地方。品牌今年將目光聚焦於「尼斯田園」：湖畔生機勃勃的菜園、地中海邊習習的微風，以及晨露中清新的植物香氣：潮濕的泥土芬芳夾雜著青椒、番茄及柑橘香味。這次推出的限量版威尼斯淡香水套裝內附3支旅行裝，配搭一款專為系列設計的棉質收納袋。
中途停留地 N°03——Milies
之後到了希臘皮立翁山腳下的米裡斯，diptyque創辦人曾連續4年於這片村莊租住夏日渡假屋。令人難忘的無花果樹林香氣與柏樹香調不期而遇，繼而融入從地中海風吹拂而來的永生花香味……橢圓陶瓷框上雕飾著藍白色的海岸與浪花，大理石珍珠裝飾及配搭靈感，源自當地手工藝及創辦人之一Christiane Montadre的珍珠鍊的白色絨穗。有了這室內香氛蠟，為家居平添一抹希臘風情芬芳氣氛。
中途停留地 N°04——Kyoto
日本的美學藝術是diptyque不可或缺的靈感之源，藝術與歷史之城京都、「花道」的誕生之地，更是讓3位創辦人心馳神往的古城。Le Grand Tour之旅在此駐足，深入解構這令人歎為觀止的插花藝術，由Alexandra Carlin悉心調配出一款巧妙地平衡焚香、玫瑰與岩蘭草香調的淡香水作品，三重香氣恰好對應天、地、人三大花道藝術要素。這香水包裝採用日式傳統風呂敷(furoshiki)設計，包裹香水瓶身的棉布上有經典花樣圖案Sarayi裝飾，香水液體與瓶身介於粉紅色與紫紅色之間，色彩和諧。
中途停留地 N°05——Byblos
Le Grand Tour最後一站為古老的海濱小城比布魯斯(Byblos)。這裏擁有世界上最古老的港口，1960年代，diptyque創辦人Yves與Desmond曾取道此處往東方。調香師重現瀰漫於比布魯斯(Byblos)市集上的豆蔻咖啡清香。每個燭杯均採用獨家陶土泥塑工藝製成，紋路各不相同，讓人不禁想起烘焙當地經典咖啡時升騰而起的灰色煙霧。裝飾圖案上勾劃出典型地中海小城景象：港口風貌與小道縱橫交織的市集。