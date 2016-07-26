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Edan@MIRROR、Kay同款 TOGA ARCHIVES x H&M下月開賣
4 小時前
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Edan@MIRROR、Kay同款 TOGA ARCHIVES x H&M下月開賣
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自TOGA ARCHIVES x H&M 設計師限量聯乘系列消息公布後，引起城中不少迴響，多位潮人如呂爵安Edan、黄偉文、謝安琪、許廷鏗、蔡瀚億BabyJohn、吳嘉熙Cheronna及陳凱琳等更率先穿上示範。

是次聯乘的設計師古田泰子(Yasuko Furuta)來自日本東京，並於1997年創立TOGA，以新奇的感官美學和經典的開創性演繹設計而廣獲美譽。今次合作系列從前衛且實穿的TOGA經典作品中汲取靈感，並為之注入了全新構想。

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呂爵安Edan
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許廷鏗
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謝安琪

該系列將於9月2日早上9時，在銅鑼灣Fashion Walk旗艦店及同日下午3時於hm.com網店開售。由於開售當天不設現場排隊，H&M今日在官方Facebook宣布，將於下星期二(8月24日)早上10時，開放網上登記表格，名額50個，供預約開售首天門市選購時段，包括早上09:00、09:20、09:40、10:00及10:20。有關網上預約詳情、條款及細則以及發售當天安排，將於8月24日於H&M香港官方社交平台Facebook @HMHongKong公佈。

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陳凱琳
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蔡瀚億BabyJohn
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吳嘉熙Cheronna
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/edanmirror、kay同款-toga-archives-x-hm下月開賣-281091
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