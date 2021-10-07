Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
OL
Ingredients Wellness來港 產品不多於8種成分
4 小時前
#Hashtags
護膚品成分IngredientsWellnessCleanBeautyNourishCleanBeauty
Ingredients Wellness來港 產品不多於8種成分

護膚品的成分數量愈少，代表劑量愈高，達致更高的修護效能。來自美國的Ingredients Wellness最近來港，品牌配方不多於8種成分，且不用水稀釋、不含隱藏的化學物質及防腐劑，十分適合追求Clean Beauty的女生。

news-images
Ingredients Wellness的產品包括舒緩純露、潔面啫喱及膠原增生精華等。

綠色生活護膚平台Nourish Clean Beauty最近引入來自美國的Ingredients Wellness，品牌相信，假如一款產品含太多成分，每種成分的分量便會相對變少，大大影響效用。Ingredients Wellness的產品配方不多於8種成分，並專注於療愈特性強大的植物成分，包括採用不同的植物純露，且不會因減低成本而以蒸餾水稀釋配方。品牌更將每種成分的名稱及使用百分比詳列於瓶子正面的標籤，讓消費者知道每款產品蘊含的成分。
 

Artistree開期間限定店

品牌由即日起鰂魚涌太古坊Artistree開設期間限定店，現場更有純素健康珍珠奶茶店Mother Pearl圓貝的特飲，包括兩款以士多啤梨及祁門玫瑰花茶作基調的沙冰特似「瑰荔茶霧」($58)及「晨光喜悅」($58)，士多啤梨含豐富維他命C及水楊酸，有助疏通毛孔，抗粉刺形成，預防暗瘡；玫瑰花茶更是養顏美容恩物，有效促進新陳代謝、改善暗啞。

news-images
品牌在鰂魚涌開設期間限定店。
 news-images
「瑰荔茶霧」及「晨光喜悅」 各$58

Nourish Clean Beauty期間限定店

日期：即日至11月12日
時間：星期一至五(早上11時至下午7時)
地點：鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓Artistree
 

Ingredients Wellness來港 產品不多於8種成分

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/ingredients-wellness來港-產品不多於8種成分-288720
#Hashtags
護膚品成分IngredientsWellnessCleanBeautyNourishCleanBeauty
Am730

無形名片

Penhaligon’s 異國香氣

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
無形名片
Am730
Am730
Penhaligon’s 異國香氣
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多