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Laura Mercier限量節日系列 法式「高級訂製」美妝
9 小時前
Laura Mercier限量節日系列 法式「高級訂製」美妝
2021年如光速般來到年尾，各式各樣節日限定妝品亦相繼出籠。Laura Mercier全新推出的「Grand Ball 巴黎舞會」限量節日系列，一系列迷人金調彩妝，猶如讓臉龐穿上法式高級訂製美服，妝感華麗精緻。
巴黎大皇宮為設計靈感
系列以華麗輝煌的巴黎大皇宮為靈感，取材皇宮裡高貴典雅的設計和用色，再揉合品牌的「Effortless Artistry」法式彩妝美學，塑造出多款奢華唯美的限量節日彩妝，其中皇牌產品「巴黎舞會胭脂光影盤」，包含三款限定潤色胭脂及兩款質感絲滑亮肌塑顏光影粉，只需一盒即能輕鬆塑造自然紅潤的法式氣質妝容，當中的多角度折射柔和金光效果，更能塑造吸睛的小顏輪廓，任何膚色都合用。另一款「星夜微醺迷你三色眼影筆套裝」，備有三款熱賣的迷你幻魅眼影筆色調，包括帶有珍珠光的桃啡色(Cocoa)、煙燻灰紫色(Amethyst)及金屬銅色(Copper)，獨特的幼滑膏狀配方，色調濃郁飽滿，質地柔滑，容易暈染推開，簡單一抹即可為眼妝造型增添亮麗的鮮明色彩。
售賣點：LAURA MERICER各大專門店、專櫃及網店
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/laura-mercier限量節日系列-法式「高級訂製」美妝-288680